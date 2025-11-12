José Cayetano Chávez
José Cayetano Chávez

Congreso amplía de 48 horas a 15 días la detención por sicariato y extorsión: ¿Cuándo entrará en vigencia y qué resultados puede tener?
El 2025 es el año con mayor cantidad de denuncias por extorsión que registra el Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol) de la Policía Nacional del Perú (PNP). De acuerdo con las cifras procesadas por el analista de datos Juan Carbajal, entre enero y octubre, se contabilizan 23.213 denuncias por este delito, con un promedio de 76 cada día. En medio de este contexto, la Comisión de Constitución del Congreso ha aprobado un dictamen para reformar la Constitución Política y ampliar de 48 horas a 15 días el plazo de detención en caso de flagrancia delictiva para los casos de extorsión y sicariato.

