Congreso propone un ‘Reinfo’ para la pesca artesanal: ¿Por qué el proyecto de ley es rechazado desde todos los sectores de la industria marina?

En setiembre del 2018 inició el proceso del Sistema de Formalización Pesquera Artesanal (Siforpa II), normado según el Decreto Legislativo 1392. Cada armador o propietario de una embarcación debía presentar su información personal, una declaración jurada que lo califique como tal, las características de la embarcación y fotografías de la nave y su motor. Luego, las autoridades debían validar la existencia de estas naves, con el fin de evitar regularizar embarcaciones fantasmas o con medidas ajenas a las estipuladas. El 31 de julio del 2023 terminó el proceso. 2.109 lograron conseguir su permiso de pesca, mientras que otras 2.012 no lo culminaron. Ahora, un nuevo proyecto de ley del Congreso busca reabrir el proceso, poniendo en peligro la sostenibilidad del mar peruano.

Se trata del PL-12373/2025, presentado por José Bernardo Pazo Nunura, congresista de Somos Perú. El documento del proyecto de ley indica que su finalidad es integrar a los armadores, propietarios o poseedores de embarcaciones pesqueras artesanales inscritos en el Listado de Embarcaciones para la Formalización Pesquera Artesanal que quedaron fuera del procedimiento regulado por el Siforpa II, cuyo plazo concluyó el 31 de julio de 2023. De esta forma, busca que puedan continuar el proceso de formalización y obtener el permiso de pesca.

Primera página del proyecto de ley 12373/2025-CR

Otra de las justificaciones de la iniciativa del congresista Pazo es que “contribuirá a un aprovechamiento sostenido de los recursos hidrobiológicos, optimizando los beneficios económicos, y fortalecer la formalización de la actividad pesquera artesanal” .

El parlamentario asegura que la propuesta nace de un “pedido expreso” de miles de pescadores de Parachique, Paita, Sechura, Becará, Letirá, Vice, Chimbote, Pucusana, entre otros puertos del país. “Ellos han dado su respaldo unánime. Esta medida responde a una necesidad real y urgente del sector”, declaró.

Pazo anunció también que en octubre iniciará un “proceso de socialización y análisis técnico-legal” de un dictamen de la ley entre gremios y asociaciones de pescadores artesanales ante la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso. “Este espacio permitirá consolidar un dictamen consensuado en beneficio de la pesca artesanal entre los congresistas miembros titulares de la mencionada comisión”, afirmó.

El congresista Pazo con el Gremio de Pescadores Artesanales de la Caleta de Parachique. Foto: Facebook de José Pazo

Asimismo, el congresista aseguró que la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) y el Ministerio de la Producción serán las instituciones encargadas de “verificar y evaluar de manera técnica, legal y rigurosa” la existencia real de las embarcaciones incluidas en el Siforpa II.

Oposición desde la industria y las organizaciones de conservación marina

Jessica Luna, presidenta del Consejo Directivo de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), considera que ampliar el proceso de formalización de embarcaciones artesanales crearía un “Reinfo pesquero” y “sería un grave retroceso para la sostenibilidad de la pesca en el Perú”.

“Legalizar lo ilegal es premiar a quienes vulneran las normas. Es castigar a los pescadores que sí han cumplido con la ley, perjudicándolos porque verán reducidos sus ingresos por un sobredimensionamiento de la flota”, sostiene Luna. La presidenta considera que los pescadores artesanales formales obtendrían menos recursos y reducirían sus ingresos.

Daniel Olivares, vicepresidente de la organización Oceana, también mencionó que la medida tiene similitudes con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) al no consolidar el proceso formal de integración de pescadores artesanales. “ Las organizaciones vinculadas a los temas de pesca marina ponemos en alerta este tema para evitar un proceso interminable. Se debe consolidar la formalización de pescadores artesanales con pasos que está impulsando el propio gobierno . Por ejemplo, usar un sistema de seguimiento satelital, como lo hizo la industria anchovetera ante la clonación de permisos. Esto logra identificar a todas las embarcaciones”, expresó.

En esa línea, Luna mencionó que la formalización del sector artesanal de la pesca debe estar acompañada de mejoras que eviten riesgos, como las desapariciones de pescadores. “Una forma de evitarlo es instalando un dispositivo satelital en las embarcaciones, como tienen todas las embarcaciones industriales, para que se pueda conocer su ubicación en tiempo real”, expresó.

Daniel Olivares, vicepresidente de la organización Oceana. (Foto: El Comercio)

Olivares también destacó que la flota artesanal de pesca sería el sector más afectado con una nueva ampliación del registro debido al incremento de la competencia, que superaría el límite de embarcaciones para el aprovechamiento del mar peruano. Además, indicó que no considera que la iniciativa contribuya al aprovechamiento sostenido de los recursos hidrobiológicos, como lo justifica el proyecto de ley de Pazo.

“Imarpe (Instituto del Mar del Perú), la más respetada institución científica marina del país, indica que esta ley no le conviene a nuestros recursos. Esta norma solo le conviene a los ilegales, a un grupo de embarcaciones que fueron beneficiaros fantasma del proceso de formalización, porque aparentemente no existían. Entonces, no le conviene a los pescadores artesanales formales, a los peces ni a ningún peruano”, aseveró Olivares.

“No repitamos la historia de la minería ilegal con la extensión de los Reinfos, que solo trae desorden al sector. Avancemos incorporando las mejores prácticas de la pesca industrial de anchoveta, que son reconocidas mundialmente”, invocó Luna.

Los antecedentes de Pazo

A Pazo Nunura le faltaron cerca de cinco mil votos para nominarse congresista por Piura en el actual periodo legislativo. De los 931.635 electores que participaron en los comicios del 2021, 6.897 -enos del 1%- le confiaron su voto. Pero la suerte de Pazo Nunura cambió a inicios de año, cuando el Legislativo aprobó la vacancia del congresista Wilmar Elera, sentenciado a seis años de cárcel por el delito de colusión agravada y prófugo de la justicia. Así, el flamante legislador asumió el cargo el 26 de enero del 2023.

Bernardo Pazo juramentó a inicios de año tras la vacancia de Wilmar Elera. Él y su familia son dueños de casi dos decenas de embarcaciones pesqueras. Foto: Andina

En tan solo días, Pazo presentó su primer proyecto de ley para el “fortalecimiento y desarrollo integral de la actividad pesquera artesanal como fuente de autoempleo productivo”. Cinco meses luego, Pazo presentó otra propuesta legislativa, cuyo título pretende “fortalecer el proceso de formalización de las embarcaciones pesqueras artesanales”.

De acuerdo a datos del Miniterio de la Producción, el congresista y su familia son dueños de al menos 21 embarcaciones inscritas en la lista de embarcaciones pesqueras del Ministerio de la Producción. El congresista tiene una nave -con permiso de pesca vigente y construida el 2005- denominada Almirante Grau.