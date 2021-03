Conforme a los criterios de Saber más

Desde que el Perú inició con las negociaciones para la adquisición de vacunas contra el COVID-19, los candidatos a la presidencia del Perú han expresado su postura respecto al tema: unos están a favor de que solo sea el Gobierno que importe las dosis y otros prefieren que también intervenga el sector privado.

A este tema en particular, se sumó hace unos días los cuestionamientos a la eficacia de la vacuna de Sinopharm. Esto, tras divulgarse el informe preliminar del estudio clínico de la fase 3 de la dosis del laboratorio chino.

En esta nota conoceremos la postura de los aspirantes presidenciales y las declaraciones que han brindado en los últimos días.

1. Yonhy Lescano – Acción Popular

El candidato presidencial acciopopulista, Yonhy Lescano, quien lidera la intención de voto con un 13% según la última encuesta de Datum, está a favor de que el sector privado compre por su cuenta las vacunas contra el COVID-19.

“Los parámetros debe ponerlos el Estado y autorizar a los privados a traer las vacunas en condiciones adecuadas. Por lo menos, en esta emergencia, ponerse la camiseta del Perú y vacunar a un costo razonable”, señaló Lescano en una entrevista con RPP el pasado 2 de marzo.

Asimismo, el candidato de Acción Popular pidió que el Gobierno forme una comisión que se dedique a investigar la efectividad de la vacuna de Sinopharm. Esto, tras la revelación del informe preliminar del estudio clínico que realizó la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) a la vacuna china.

En su participación en el debate de candidatos presidenciales organizado por El Comercio e IDEA Internacional, que se realizó ayer, Lescano mencionó que de llegar al Gobierno invertirá el 6% del PBI para poder “recuperar la salud en el Perú, en el que hay una serie de necesidades”.

2. Rafael López Aliaga – Renovación Popular

En esa misma línea está el candidato Rafael López Aliaga, quien coincide en que el sector privado debe obtener las vacunas para inmunizar a la población peruana.

“Dejar que el sector privado ordenada y científicamente compre vacunas, tipo AFP y tipo compañía de seguros, que pueden comprar 10 millones de vacunas”, dijo López Aliaga el domingo 7 de marzo.

El aspirante a la presidencia del Perú ha criticado al Gobierno de Francisco Sagasti por la compra de las vacunas del laboratorio Sinopharm, pues él la considera como “la peor” a nivel mundial.

“Se está comprando el mínimo de la peor vacuna, la china es la peor de todas y la más cara”, sostuvo en una entrevista en el programa Punto Final.

3. George Forsyth – Victoria Nacional

Una postura distinta tiene el exalcalde de La Victoria George Forsyth, quien cuestionó que se hayan sacado conclusiones del estudio preliminar sobre la eficacia de la vacuna china que presentó el programa periodístico Beto a Saber.

“La vacunación debe continuar. Es bastante irresponsable que un medio de comunicación publique un estudio preliminar y saque conclusiones. Todo lo que está alrededor de esta contratación con Sinopharm es sospechosa”, manifestó Forsyth.

Además, para el hoy candidato presidencial el proceso de vacunación debe continuar y todos tienen que sumar fuerzas. “Tenemos que continuar con la vacunación con todas las que tengamos y apoyarla todos”, dijo.

En el primer debate de ayer con miras a las elecciones de abril, Forsyth aseguró que en un eventual gobierno suyo vacunará al 100% de la población antes de fin de año y que él “personalmente” se va a encargar de las negociaciones con los laboratorios para comprar las vacunas que falten y lleguen a nuestro país en el primer trimestre de su gestión.

4. Keiko Fujimori – Fuerza Popular

Por su parte, Keiko Fujimori ha dejado claro que de llegar a Palacio de Gobierno saldrá “proactivamente” a frenar y a atacar el virus. También, como parte de su plan de acción para contener los efectos de la pandemia, ha manifestado que ampliará la atención primaria a la población.

“Nosotros vamos a salir proactivamente a frenar y a atacar al virus. Aplicaremos 70 mil pruebas moleculares diariamente. Ampliaremos la atención primaria y vamos a sumar esfuerzos Estado y privados para poder vacunar a todos los peruanos antes de fin de año”, refirió Fujimori.

Sobre las dosis de Sinopharm, Fujimori Higuchi dijo esperar que los cuestionamientos a la vacuna china sean “esclarecidos de manera técnica y científica sin ningún tipo de sesgo político”.

A través de un video publicado el 4 de marzo en sus redes sociales, Keiko Fujimori manifestó: “La forma en que el gobierno viene jugando con el tema de las vacunas es muy preocupante. Mientras hace un gran show por la llegada de 50 mil vacunas, por el otro anuncia que ya tenemos más de 40 millones aseguradas, pero los peruanos no merecen más mecidas ni mentiras como las del señor Vizcarra, ya no más”.

Durante su participación en el debate Keiko Fujimori aseguró “mano dura para sumar a la empresa privada en la gran tarea de vacunar gratis a todos los peruanos rápidamente como no pueden hacerlo ahora porque nuestros gobernantes tienen un trauma ideológico”.

5. Verónika Mendoza – Juntos por el Perú

Tras el escándalo del caso ‘Vacunagate’ y la crisis que se vive por la pandemia, la candidata de Juntos por el Perú planteó un “pacto social” en el que los peruanos y peruanas puedan definir qué valores deben regir la vida de nuestro país, como el bien común y no el lucro ni la ganancia, esto a través de una nueva Constitución.

Ayer, Verónica Mendoza recalcó que la campaña de vacunación contra el COVID-19 tiene que ser universal y gratuita.

“Garantizaré que la campaña de vacunación sea universal, gratuita y poniendo por delante a quienes más lo necesitan. No vamos a permitir que se venga a hacer negocio de la vacuna ni que tampoco se pretenda sembrar miedos y desconfianzas”, aseguró.

Mendoza dijo que también garantizará “que se instalen plantas de producción de oxígeno, centros de oxigenación temporal que nos hacen falta, así como -si es aún necesario- tomaremos el control temporal de la producción y distribución de oxígeno medicinal, aplicando la Ley General de Salud para poder salvar vidas”.

6. Hernando de Soto – Avanza País

Uno de los que sorprendió con sus declaraciones fue Hernando de Soto de Avanza País, quien, el pasado 28 de febrero, le pidió al Ejecutivo incluir a todos los postulantes a la presidencia en el plan de vacunación contra el COVID-19, debido a que –considera– están expuestos al riesgo durante sus campañas electorales.

“Si me permiten los otros candidatos ser vocero de ellos, que el presidente [Francisco] Sagasti, así como él se ha vacunado, debería darse cuenta que quienes lo anteceden y muchos de sus partidarios están vacunados, y que para lograr unas elecciones justas en igualdad de condiciones, debería considerar no solo los personeros que son importantes, sino a los candidatos”, señaló en una entrevista a Cuarto Poder.

Según De Soto, él se encuentra en desventaja en medio de la pandemia del COVID-19 por tratarse de una persona mayor de edad y con sobrepeso.

Al igual que Rafael López Aliaga, Yonhy Lescano y Keiko Fujimori; Hernando De Soto considera que el Gobierno debería autorizar que el sector privado importe vacunas y, además, oxígeno medicinal.

En una entrevista con Canal N, el último 7 de marzo, el candidato de Avanza País consideró que el Ejecutivo “no sabe lo que hace” en cuanto a las vacunas contra el coronavirus del laboratorio chino Sinopharm.

“Hace tiempo que el Gobierno no sabe lo que está haciendo, es un gobierno improvisado, que no ha podido prepararse. Debe investigarse, esto toma tiempo. Me parece muy bueno que se haga los exámenes necesarios”, opinó.

7. Daniel Urresti – Podemos Perú

Para el congresista y candidato presidencial, Daniel Urresti, se le podría permitir a las empresas a que adquieran las vacunas para inocular a sus trabajadores, pero por ningún motivo deben ser vendidos.

Asimismo, Urresti coincide en que la aplicación de la vacuna Sinopharm debería continuar mientras no haya una “prueba seria que [la dosis de la farmacéutica china] no funcionan”.

“Necesitamos que se esclarezca y lo tienen que esclarecer los científicos. Estamos atentos, como equipo, a toda la información científica que nos va llegando, porque esto no es algo que se tenga que tomar a la ligera y los políticos salgan a pronunciarse a favor o en contra. Primero tenemos que estar seguros”, dijo en una entrevista a Canal N el último domingo.

Durante el debate, el candidato de Podemos Perú prometió que hará todo lo posible para conseguir vacunas “eficientes y gratuitas”.

“Si para conseguirlo debo viajar a China, Júpiter y Marte, yo mismo iré a traerlas. Enjuiciaré a los responsables de no haber hecho nada para evitar la muerte de miles por el COVID-19”, aseguró Urresti.

8. Julio Guzmán – Partido Morado

En tanto, la prioridad de Julio Guzmán es vacunar a toda la población al 31 de diciembre de este año, y para lograrlo, tomará algunas medidas como, por ejemplo, crear un “zar de las vacunas” que tenga rango ministerial.

“Después, utilizar las redes de centros de salud, 1.600 en todo el territorio nacional para que las personas se puedan vacunar en el lugar más cercano a su vivienda y finalmente llamar a los estudiantes de las carreras afines para que puedan ayudarnos en el proceso de vacunación”, indicó durante el CADE Electoral organizado por IPAE.

El líder del Partido Morado consideró que las críticas en contra de la eficacia de la vacuna de Sinopharm son parte de un segundo intento de “golpe de Estado”.

“No puede ser que hoy, justo un año después del primer caso de contagio de coronavirus, y ahora que va a empezar la vacunación de policías, Fuerzas Armadas y adultos mayores, existe ese psicosocial que va a dañar definitivamente el proceso de vacunación y va a ocasionar miles de muertes”, dijo ante la prensa el sábado 6 de marzo desde San Martín de Porres.

Horas después, Guzmán se pronunció de manera enérgica a través de su cuenta de Twitter en la que criticó la divulgación del informe preliminar sobre la eficacia de la dosis de Sinopharm.

“Estamos hartos de que un grupo de golpistas y fábricas de mentiras conspiren contra la salud pública y la democracia. No se cansan de desestabilizar. López Aliaga y Ernesto Bustamante deben responder penalmente. Son unos crimínales”, escribió.

