Contraloría despliega operativo nacional para supervisar limpieza de ríos y quebradas ante El Niño. Foto: Contraloría
Contraloría despliega operativo nacional para supervisar limpieza de ríos y quebradas ante El Niño. Foto: Contraloría
Por Redacción EC

La Contraloría General de la República (CGR) desplegará más de 2000 auditores en todo el país para ejecutar el operativo de control simultáneo “Descolmatación y Limpieza de Ríos y Quebradas”, con el objetivo de supervisar la correcta utilización de los recursos públicos destinados a prevenir los efectos del Fenómeno El Niño Costero (FEN).

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