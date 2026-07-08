La Contraloría General de la República (CGR) desplegará más de 2000 auditores en todo el país para ejecutar el operativo de control simultáneo “Descolmatación y Limpieza de Ríos y Quebradas”, con el objetivo de supervisar la correcta utilización de los recursos públicos destinados a prevenir los efectos del Fenómeno El Niño Costero (FEN).

El operativo contempla la supervisión de 2016 intervenciones en cauces de ríos y quebradas, buscando garantizar que los trabajos se ejecuten de manera eficiente, oportuna y transparente para proteger a la población, la infraestructura pública y la actividad agrícola.

El lanzamiento del operativo se realizó en la región Piura, específicamente en el río Piura, cerca del puente Bolognesi, donde se evidenció la presencia de maleza, basura y acumulación de arena que podrían incrementar el riesgo de desbordes.

Costa, sierra y selva enfrentarán riesgos distintos por fenómeno de El Niño Costero. Foto: ENFEN

El vocero de la Contraloría, Luis Castillo, informó que en la región se han identificado 74 puntos críticos que requieren labores urgentes de limpieza de ríos y quebradas.

La inversión estimada supera los S/ 285 millones y permitirá proteger a cerca de 90 000 habitantes de las zonas más vulnerables. “Buscamos que los gobiernos regionales y locales puedan reorientar sus recursos, a través de modificaciones presupuestales, para que se haga la limpieza en los cauces de ríos y quebradas. Hacer esta mitigación nos permite evitar que se pierdan 40 000 hectáreas de cultivos en Piura”, sostuvo Castillo.

El ENFEN mantiene la alerta por El Niño Costero

El operativo se desarrolla mientras la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene vigente el estado de “Alerta de El Niño Costero”, debido a la persistencia de condiciones oceánicas y atmosféricas que aumentan la probabilidad de lluvias intensas, activación de quebradas, desbordes e inundaciones en distintas regiones del país.

Además, el Gobierno declaró el estado de emergencia en 796 distritos mediante el Decreto Supremo N.º 097-2026-PCM, debido al peligro inminente de precipitaciones intensas asociadas al fenómeno climático durante un plazo de 60 días.

Auditores verificarán el uso de más de S/ 6709 millones

Como parte del operativo, la Contraloría supervisará la gestión del financiamiento y la ejecución de las intervenciones de descolmatación y obras permanentes utilizando como referencia las Fichas Técnicas Referenciales (FTR) elaboradas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), que identifican puntos con niveles de peligro “Alto” y “Muy Alto”.

Sobre el incremento en el nivel de alerta ante un eventual Niño Costero, Alberto Otárola pidió guardar la calma, ya que la alerta es frente a fenómeno leve. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec

En total, la Contraloría supervisará 2016 Fichas Técnicas Referenciales correspondientes a los periodos 2025-2026, cuyo presupuesto asciende a S/ 6 709 064 585.

Estas acciones permitirán proteger: