Corea ofrece beca de pregrado para escolares egresados y de quinto de secundaria

La Embajada de Corea en Perú lanzó una beca de pregrado para escolares peruanos egresados y del último año de secundaria que deseen llevar sus estudios superiores en el país asiático.

Para fortalecer los lazos académicos y culturales entre Perú y corea, el Instituto Nacional para la Educación Internacional de la República de Corea (NIIED) asignó 1 beca integral para los peruanos interesados en cursar sus estudios de pregrado en Corea.

Esta beca no es aplicable a carreras con una duración mayor a los 4 años, como medicina, arquitectura, odontología, farmacia, entre otras. Cada postulante deberá verificar que la duración de la carrera a la que postula no sea mayor del tiempo precisado.

La duración de la beca en Corea comprende 1 año de curso preliminar del idioma coreano y 4 años de carrera como máximo (del 1 de marzo de 2019 al 29 de febrero de 2024).

El postulante debe tener en cuenta los siguiente requisitos:

► Poseer un promedio superior a 16/20 (u 80% de su escala de notas). Presentar constancia de estudios.

► Tener nacionalidad peruana y no poseer nacionalidad coreana. No pueden postular hijos de ciudadanos coreanos.

► Ser menor de 25 años de edad (los postulantes deben haber nacido después del 1 de marzo de 1994).

► Poseer un adecuado nivel de salud física y mental.

► Haber terminado los estudios secundarios o cursar quinto de secundaria.

► No contar con grado de bachiller.

► Tendrán preferencia los postulantes que opten por carreras de pregrado relacionadas a ingenierías y ciencias.

► No tener limitaciones para viajar al extranjero.

► Conocimientos de inglés a nivel intermedio o avanzado.

► Tendrán preferencia los postulantes con dominio de coreano.

La beca del gobierno coreano incluye el pasaje aéreo de ida y vuelta, gastos mensuales y de matrícula, prima de instalación, subsidio por finalización del grado, gastos de formación en el idioma coreano, seguro médico y el subsidio por dominio de idioma coreano.

La fecha de postulación es el viernes 5 de octubre y para revisar más detalles, puede ingresar a este enlace.

