La variante Ómicron llegó a Latinoamérica. Ayer, Brasil reportó sus dos primeros casos, mientras que en Japón se detectó a un peruano que arribó al país asiático con esta nueva variante. César Munayco, investigador del Centro Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa), aclaró que el paciente no salió desde Perú, sino desde Brasil.

El inmunólogo Juan More-Bayona, miembro de American Society for Virology, explica que aún no se sabe si ómicron es más contagiosa que las otras variantes del Coronavirus. “Lo que se ha podido observar es que se adapta mucho mejor. Eso no significa que sea más transmisible”, recalca.

Según explica, de acuerdo al conocimiento que se tiene sobre la evolución que ha tenido el SARS-Cov-2, existe una alta probabilidad de que la vacuna sea efectiva ante la nueva variante. “Si no es así, la respuesta la sabremos en aproximadamente una semana”, calcula More-Bayona.

Por eso, el experto recalca la importancia de la vacunación. “La aparición de variantes (del coronavirus) se da porque hay grupos que aún no se vacunan. Ómicron ha aparecido en Sudáfrica donde el porcentaje de inmunización es de 29%”, señala y advierte que en el país aún hay regiones que no han superado el 60% de población vacunada como Puno y Piura. Según resalta, la vacunación en el país es heterogénea. Por lo que es necesario realizar un análisis diferenciado de cuáles son los departamentos que tienen menos cobertura y buscar la forma de acelerar el proceso. “Si seguimos con un buen porcentaje de no vacunados vamos a tener brotes de casos y eso puede representar un problema en hospitales o áreas donde no hay una capacidad de Camas UCI”, advierte.

Pese a que a nivel nacional 66% de peruanos ya tiene sus dos dosis, aún hay más de 9,3 millones de personas que no están completamente inmunizadas. “Muchos países han optado por una tercera dosis, pero debemos enfocarnos en los que no se han vacunado”, resalta.

Por su lado, el doctor Miguel Palacios, Decano del Colegio Médico del Perú (CMP) menciona que si las encuestas ya muestran que el 86% de las personas quiere vacunarse, y no hemos llegado a esa cifra es porque estamos fallando en algo y debemos solucionarlo.

Un problema conocido

Palacios explica que es importante prepararse mientras que ómicron no sea la variante predominante. “Hay que identificar los lugares donde falta oxígeno y realizar una buena distribución de las plantas”, menciona. Según cifras del Minsa, en 20 regiones las plantas no cubren ni el 30% de sus distritos.

Además, la inversión que han hecho los gobiernos locales es mínima. Solo 1% de las municipalidades distritales y sólo 12% de las provinciales han invertido en plantas . Mientras que solo un distrito, Ventanilla, cuenta con tres plantas.

El doctor Palacios también hace énfasis en invertir en su mantenimiento. Si bien, la actual gestión ha comprado 64 plantas, de las 373 que hay, 112 presentan algún problema.

Otro punto que destaca es la necesidad de implementar los centros de salud I y II del primer nivel de atención contra el COVID-19 en donde se debería tener concentradores de oxígeno. Pese a que se prometió fortalecer 4.000 de estos establecimientos en los 100 primeros días de gestión, la promesa aún no se ha cumplido. De los 8.783 centros de salud que se tienen, solo el 3% se encuentran en óptimas condiciones.

En cuidados intensivos

A la fecha, solo 48% de las camas UCI que se tienen en el país están disponibles, mientras que la cifra de médicos intensivistas aún es baja: solo hay 772 registrados en el CMP.

Este gremio calcula que se requerirán al menos 2.500 intensivistas, por lo que ha solicitado que se autorice que estos especialistas puedan trabajar en más de un lugar. “Un intensivista puede atender hasta seis pacientes” resalta Palacios, quien explica que a través de un programa piramidal podrían supervisar el trabajo que realizan médicos de otras especialidades y, de esta manera, llegar a más pacientes. Pese a que la propuesta ha sido enviada al Minsa, aún reciben respuesta.





Adelanto de medidas

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunció que a partir del 10 de diciembre se exigirá el carnet de vacunación completa contra el coronavirus para entrar a espacios cerrados. Esta medida estaba estaba programada para implementarse desde 15 de diciembre. No obstante, el ministro resaltó en conferencia de prensa que “ante esta nueva variante que ha alarmado al mundo se han tomado medidas nuevas y se han adelantado fechas”.

Las otras disposiciones que comenzarán a regir a partir del viernes 10 son que las personas que hagan trabajo presencial, y los choferes, cobradores y servicios de delivery tendrán que tener las dos dosis para poder laborar.

La detección de una nueva variante de SARS-CoV-2 en Sudáfrica ha puesto en alerta al mundo y a la ciencia. Llamada ómicron, posee más de 50 mutaciones, algunas asociadas a una mayor capacidad de contagio y de resistencia frente a la inmunidad generada por vacunas e infecciones previas.