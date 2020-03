Cerca de 400 peruanos fueron repatriados esta semana e instalados en hoteles para cumplir el periodo de cuarentena decretado por el Ejecutivo para enfrentar la emergencia por el nuevo coronavirus, conocido como Covid-19.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Édgar Vásquez, informó a El Comercio que este primer grupo llegó en los vuelos habilitados por el Gobierno peruano y los consulados de diversos países como parte de la medida humanitaria de emergencia que ha establecido el Ejecutivo.

Coronavirus en Perú: más de 200 jóvenes repatriados de Estados Unidos seguirán aislados en Los Delfines

“Hay que recordar que estamos priorizando los casos excepcionales. Ayer ingresaron unos 200 peruanos en estos vuelos. Hoy tenemos prevista una cifra parecida. Estamos buscando que apoyar a casos más vulnerables”, precisó.

El titular del Mincetur aclaró que, si bien se han registrado en la página del consulado peruano (www.consulado.pe) alrededor de 20 mil peruanos en el exterior que desean regresar al país, no todos van a ser trasladados en los vuelos humanitarios, debido a que no forman parte de población vulnerable. Indicó que se han trasladado S/13 millones a la Cancillería para que, a través de los consulados, se pueda dar atención a los peruanos que están en el extranjero y aún no pueden regresar.

“El número ha sido mayor a lo esperado porque se han registrando peruanos que estaban con condición incluso de residencia en el exterior o que tenían retornos en abril. Es importante hacer un llamado a la calma a los peruanos que están fuera y decirles que estamos trabajando con las cancillerías, y que en aquellos casos que se requiera ese traslado se hará”, agregó.

Un grupo de jóvenes retornó de Estados Unidos el domingo y fue instalado en el Hotel Los Delfines. (Anthony Niño de Guzmán)

Los hospedajes

El Ejecutivo dispuso, a través del Decreto de Urgencia Nº 031-2020, que el Mincetur se encargue de contratar los servicios de hoteles para brindar el hospedaje y alimentación a los peruanos repatriados al país por un periodo de 14 días. La semana pasada, el presidente Martín Vizcarra recomendó a las empresas hoteleras, como una de las medidas necesarias durante la emergencia sanitaria nacional para enfrentar el coronavirus, acoger a los peruanos durante este periodo.

La norma establece la transferencia de una partida de S/ 3 millones 500 mil a cargo del Mincetur para ejecutar las medidas dispuestas en favor de los repatriados. El domingo un grupo de jóvenes quienes forman parte del programa Work & Travel de la empresa Universal Students Exchange, fue instalado en el Hotel Los Delfines, en San Isidro. A su llegada al hotel, los jóvenes denunciaron una serie de presuntas irregularidades por parte de las autoridades y los encargados del hotel.

Coronavirus en Perú: jóvenes repatriados de EE.UU. permanecen en el hotel Los Delfines hacinados y sin mascarillas | VIDEO

Los jóvenes denunciaron irregularidades en su traslado y en el registro en el hotel Los Delfines.

“Vamos a asumir la estadía y el alimento, pero cualquier otro gasto adicional va a tener que asumirlo la persona. Quiero resaltar que todos quisiéramos tener los mejores servicios, alimentos de otras características, etc., pero hay que recordar la situación en la que estamos. Hay que hacer un llamado a la racionalidad: Estamos en un momento de emergencia. Seguiremos los protocolos sanitarios establecidos con el Minsa. Más de 17 hoteles se han ofrecido por las necesidades de estos días. Recién vamos utilizando 5 de ellos. Hoy hemos verificado a algunos de ellos. Hemos visto que las áreas comunes están clausuradas. ”, precisó el ministro.

El ministro Édgar Vásquez supervisó las instalaciones de los hoteles que están alojando a repatriados. (Foto: Mincetur)

Al respecto, el presidente de Canatur, Carlos Canales, precisó que cerca de 30 empresas hoteleras han puesto sus sedes a disposición del Ejecutivo para recibir a los repatriados. Indicó que se está siguiendo el protocolo establecido por el Minsa y en coordinación con las cadenas hoteleras. Además, se les solicita un acuerdo previo en el que se comprometen a cumplir con la cuarentena aislados en los dormitorios y no utilizar las áreas comunes de los hoteles.

Algunos hoteles han cerrado las áreas de uso común para evitar que los repatriados salgan del aislamiento. (Foto: Mincetur)

“A su llegada se les da las instrucciones de cómo es el protocolo, cual es el hospedaje que tendrán y las horas que se les dará los alimentos. No es que están en un hotel para pasar vacaciones”, indicó Canales.

Por su parte, la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines -AHORA Perú-, la Sociedad Hoteles del Perú y la Sociedad de Comercio Exterior del Perú-COMEXPERÚ-, precisaron que los hoteles que se han unido a esta medida son: Aloft Miraflores, BTH San Borja y San Isidro, Casa Andina, Colón, Costa del Sol, Crown Plaza, Del Pilar, Los Delfines, Estelar, Holiday Inn San Isidro, Sol de Oro, Monte Real, Selina, Thunderbird, Tierra Viva y Villa Santa, entre otros.

Sobre extranjeros

El ministro Vásquez precisó que, hasta la fecha, se han registrado 16 mil extranjeros que están en el Perú y quieren retornar a su país. Precisó que de ellos, al menos un 30% no tenía un viaje prioritario para estas semanas. Por ellos, también invocó a los ciudadanos de otros países a solicitar el apoyo solo si sus casos son de urgencia.

Carlos Canales, por su parte, informó que varios turistas extranjeros que estaban hospedados en diversos hoteles se retiraron porque no estaban de acuerdo con las medidas de aislamiento. Ellos, indicó, terminaron albergándose en hospedajes de Airbnb.

Ante ellos, el ministro indicó que esa situación fue verificada y exhortó a los encargados de esos hospedajes a exigir a los extranjeros a cumplir la medida de aislamiento. “Hay que dar conciencia a la gente de que estamos en situación de urgencia, que estamos pensando cautelar su salud y sus familias; y que comprendemos que para todos están siendo difícil pero estamos buscando el bienestar de todos”, aseveró.