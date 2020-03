Desde la medianoche de hoy nadie podrá ingresar ni salir de la ciudad de Arequipa , ni por tierra, ni por aire. El gerente de la Corporación Administradora de Terminales Terrestres (Corattsa), Marco Chauca Valdez, informó que desde mañana cerrarán los dos terminales de buses interprovinciales . Son 70 empresas que acatarán la disposición del gobierno de aislamiento social para frenar la expansión del coronavirus en Perú.

Todos los días 250 ómnibus salen e ingresan a la ciudad trasladando a un promedio de 28.000 pasajeros. No solo no habrá servicios de transporte, sino también las encomiendas que se enviaron no podrás ser entregadas a sus destinatarios hasta que pase la emergencia. Chauca Valdez pidió a las autoridades que los buses que tienen rutas largas y les caiga la media noche en medio camino, les permitan llegar a su destino.

“Dejar de trabajar estos días nos generará una pérdida económica inmensa. Hay incertidumbre en las empresas de cómo se va cubrir la planilla en estos 15 días. La situación esta difícil, aquí laboran un promedio 1.500 personas entre conductores, terramozas, personal administrativo, comerciantes, entre otros. Estamos a la espera que el gobierno se pronuncie sobre los impuestos y los temas tributarios que debemos asumir”, indicó Marco Chauca.

El gerente regional de Transportes y Comunicaciones de Arequipa, Grover Delgado, informó que fiscalizarán a las empresas informales para no le saquen la vuelta la ley. Todos los días un promedio 12.000 pasajeros se movilizan en unidades informales. De ahí que cerrarán todos los terminales clandestinos. Han dispuesto siete fiscalizadores en campo para asegurarse que los terminales no abran sus puertas.

El cierre del aeropuerto y los terminales terrestres de la ciudad está programado para la medianoche de hoy (Foto: Zenaida Condori)

Estado de los vuelos

La misma medida la tiene que acatar el Aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón. Este lunes se embarcaron los últimos pasajeros antes de su cierre temporal. El último vuelo será a la ciudad de Lima a las 22:30 horas. El ingreso a sus instalaciones permaneció restringido. Solo entraban personas con su tiket de embarque. Los dirigían en grupos, de acuerdo a su hora de vuelo. La mayoría portaba mascarillas y pasaban con las manos desinfectadas.

Desde la empresa Latam Airlines informaron que darán facilidades para realizar los cambios de vuelos nacionales. Los boletos con fecha de viajes del 9 de marzo al 31 de mayo, podrán realizar cambios sin multa, ni diferencia tarifaria. Las modificaciones se harán por única vez comunicándose con la empresa hasta el 31 de marzo. La fecha límite para reprogramar sus viajes es hasta el 31 de diciembre.

Si se realiza un segundo cambio se les aplicará una tarifa diferenciada. Los mismo ocurrirá si el cambio de fecha es para después del 31 de diciembre.

VIDEOS RELACIONADOS

Coronavirus en Perú: ¿cuál es la diferencia entre Estado de emergencia y Toque de queda?

Coronavirus en Perú: Desorden y congestión en las calles pese a declaración de estado de emergencia