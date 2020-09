Según el Colegio Médico del Perú CMP, hasta el momento, son tres los médicos que serán investigados por promover o recomendar el uso del dióxido de cloro como tratamiento para el COVID-19. Así lo precisó, el presidente del Comité de Ética del CMP, Alfredo Celis. Ellos son Armando Massé Fernández, Arturo Fernández Bazán y Rita Denegri Schroth.

“El Consejo Regional de Lima ha iniciado de oficio un proceso indagatorio a los tres colegas por promover el dióxido de cloro en un momento en el cual no se ha demostrado su real beneficio y sobre todo por los riesgos que implica su uso. Es pública la promoción que hacen esta sustancia, que ni se puede llamar medicamento, porque se considera desinfectante que es parte de la lejía que se utiliza para desinfección”, dijo a El Comercio.

Según el portal Ojo Público, serían más de 20 los médicos colegiados que se manifiestan a favor de la ingesta del dióxido de cloro.

¿Cómo han estado promocionando esta sustancia?

-Rita Denegri-

A través de su página de Facebook, la doctora Rita Denegri ha colocado videos y mensajes que desmentirían la toxicidad del dióxido de cloro. Muchos de los comentarios que hacen los usuarios de esta red social son a favor del uso de la sustancia.

La doctora Denegri también ha manifestado su apoyo al consumo del dióxido de cloro en televisión. A fines de agosto, fue invitada al programa Rey con Barba para explicar sobre los beneficios que estaría teniendo el dióxido de cloro en pacientes que lo están ingiriendo para contrarrestar al coronavirus.

“(...) Entonces, busco a alguien que acá usa el dióxido de cloro hace más de 10 años, y lo prepara, y me dice sí yo tengo 500 pacientes que ya se han recuperado del covid. Claro, tú tomas con pinzas esta información, pero debes tener curiosidad”, dijo sobre cómo se enteró del uso del dióxido de cloro.

Al ser cuestionada por la toxicidad de la sustancia, la doctora Denegri respondió lo siguiente:

“La toxicidad se aborda por la vía de administración, la dosis y la concentración de un producto. Comencé el monitoreo de un caso y empecé a ver cómo los marcadores de laboratorio mejoraban”, refirió.

Incluso, Denegri, manifestó su indignación y rechazo por los comentarios hechos por médicos y personas en general que comparan al dióxido de cloro con la lejía. Dijo que eso es irresponsable porque puede confundir a la gente.

“Tenemos al frente una masificación informal de este producto. Entonces, los que conocen a alguien que se curó con dióxido de cloro es muy probable que lo escojan. En su desesperación, por escuchar a alguien que por dar la contra ha dicho algo muy imprudente, al decir que es como la lejía, puede que también puedan consumirla”, dijo.

“Lo primero que se dijo es que es letal, pero no tiene ni una muerte encima por consumo oral. De ahí que es tóxico y se ha ido cambiando el discurso. Sentí la urgencia de que estoy viendo cuánta gente está mejorando, que no tengo la capacidad científicamente de afirmar que es eso, pero tengo la responsabilidad de frenar la campaña en contra de alguna manera, y hice lo que hice, que fue hacer un video con información. Es una esperanza para investigar algo”, agregó.

-El alcalde de Moche-

Arturo Fernández Bazán, médico ginecólogo y actual alcalde de Moche (La Libertad), es el segundo de los que está siendo investigado por el CMP. Esto no es novedad, ya que el Colegio Médico de La Libertad también evalúa iniciar un proceso disciplinario contra el médico, por incentivar a la población a no acatar la cuarentena focalizada y recomendar la ingesta de dióxido de cloro en la ciudad.

A fines de agosto, Fernández Bazán publicó un video en Facebook en el cual se le ve en su auto bebiendo un líquido de color extraño de una botella. El alcalde dijo que era dióxido de cloro y que servía para combatir el COVID-19.

Incluso, dijo que las propiedades del dióxido de cloro ayudaban a prevenir el cáncer.

“Yo he conocido esto a través de pacientes en Europa que se tratan o prolongan el daño de las células cancerígenas, cambia el PH. Yo la tomo como agua de tiempo”, indicó.

Luego de recibir duras críticas por el video que se viralizó en las redes sociales, el alcalde de Moche dijo lo siguiente:

“Yo no recomiendo, lo tomo porque es mi decisión personal, los pacientes me llaman a decirme que tienen resultados fabulosos. Si lo tomo es mi problema”, aseguró.

Hace poco fue nuevamente cuestionado por enviarle una carta al presidente Martín Vizcarra y firmarla con su propia sangre.

“Esta es la carta para el presidente Martín Vizcarra, esta sangre representa a la gente que no debió morir porque no se le dio el pulsioxímetro. Representa la muerte de los 13 jóvenes en la discoteca, representa los allanamientos en las casas de las familias inocentes”, indicó.

-Armando Massé Fernández-

El doctor Armando Massé, quien también padeció el coronavirus, ha manifestado sus dudas sobre la efectividad del dióxido de cloro, sin embargo, no ha dejado de recomendarlo. En su programa ’Médicos en Acción’, emitido por Exitosa Televisión, el conocido como el “doctor del pueblo” ha dejado a responsabilidad de sus propios televidentes el usar o no esta sustancia.

“Tantas cosas se han dicho del dióxido de cloro: que cura artritis, depresión, autismo, esa es una falsa colosal. Que digan que se conoce el dióxido de cloro desde hace años, eso sí es cierto. (...) Quienes tomen dióxido de cloro lo que les puedo decir es que la posibilidad de que se mueran es remota, tampoco hay que ser alarmistas. Las personas que pueden tomar concentraciones adecuadas, difícil que lleguen a tener nauseas y vómitos, si tu quieres experimentar con tu cuerpo allá tú. A mi me preocupa que pierdas tiempo con un tratamiento que no te va a salvar”, dijo.

Massé indicó que, quienes desean tomar el dióxido de cloro, no deben hacerlo cuando tienen saturación baja o si son mayores de 60 años.

“No se les ocurra tomar dióxido de cloro cuando ya han tenido falta de aire, porque ahí ya tienes neumonía y si tú te vas a esperanzar al dióxido de cloro, si estás en el sector de riego, te vas a morir. Si quieres toma al principio, si tú quieres, yo no te lo aconsejo. No hay forma de que el dióxido de cloro haga algo en la segunda y tercera etapa de la enfermedad para no ser injusto”, agregó.

”Si quiere tomar el dióxido de cloro es tu decisión, de que vas a morir no lo creo, de que vas a tener enfermedades, muchos tendrán. Lo que me preocupa es que hay personas que creerán que es milagroso porque es tan barato y van a decir mejor compro esto. Y hay mucha gente que se va a morir. A los jóvenes no les va a pasar nada, a los menores e 40 años muy raro les va a pasar algo. Si tienes más de 60 años no tomes dióxido de cloro, porque eres una persona que está muy expuesta a tener la enfermedad. Tómalo si quieres pero no dejes de tomar los medicamentos que el Minsa ha dicho. A lo mucho te dará diarrea”, dijo también sobre la sustancia.

-La investigación-

Según el doctor Alfredo Celis, la investigación que realizará el CMP consistirá en invitar a los médicos para que den sus descargos y expliquen la evidencia con la que cuentan para recomendar el uso del dióxido de cloro.Es necesario, indicó, que expliquen si cuentan con algún estudio científico para ello.

“Por ejemplo, la doctora Lida Obregón ha presentado un proceso de investigación sobre el uso del dióxido de cloro al Instituto Nacional de Salud. Ellos deben evaluar la investigación y si le da el pase correspondiente, concluido ese estudio, uno puede establecer los beneficios, riesgos, contraindicaciones de su uso. No habiendo eso, más allá de la indicación que pueden dar los colegas, el riesgo que es al hacerlo los colegas médicos, en un país tan informal, donde mucha gente se está automedicando, la gente cree que le hará mejor. Probablemente, las dosis que recomiendan no se han demostrado más allá de la experiencia personal”, refirió.

Celis precisó que, de acuerdo a los testimonios de los médicos, el comité evaluará los casos y emitirá la sanción que considera, según lo dispuesto en el Código de Ética. “Uno de los artículos dice que no debe faltar evidencia para el uso de sustancias por poner en riesgo la salud de las personas”,dijo. Celis estimó que la investigación tardará unos 3 meses.

