A Karla le aplicaron la suspensión perfecta justo cuando iba cumplir 15 años de trabajo en La Ibérica. La notificación le llegó por Whatsapp. Pasaron muchas cosas por su cabeza. Recordó la primera vez que ingresó a la fábrica de chocolates. Las jornadas dulces, pero intensas, para empujar una empresa regional al mercado nacional. La suspensión es hasta el 9 de julio, pero ella siente un sabor amargo y a despido.

En total, son 68 trabajadoras a quienes también les cursaron la notificación. Karla vive en una casa alquilada, tiene un hijo de seis años y un esposo que se quedó sin trabajo hace dos meses. Sus compañeras también son jefas de hogar, hay madres solteras y otras que tienen deudas. Desde el Sindicato de Trabajadores de La Ibérica indicaron que no aceptarán la medida de la empresa. Ya realizaron una denuncia en Sunafil y anunciaron que saldrán a protestar a las calles.

“La empresa sigue produciendo, no en la cantidad en que lo hacía, pero no ha paralizado. Cuenta con un respaldo económico para afrontar la emergencia sanitaria sin perjudicar a las trabajadoras que se han esforzado por sacar adelante a la empresa. No nos ha convocado a una reunión para evaluar las posibilidades, es una decisión arbitraria”, indicó la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de La Ibérica, Tania Quispe.

La dirigente informó que a un grupo de obreras les conminaron a firmar un documento de mutuo disenso, a otros les dieron vacaciones adelantadas sin un acuerdo y al resto les propusieron reducir sus horarios de trabajo de 8 horas a 3:45 horas. El mayor temor que tienen las trabajadoras con suspensión perfecta es que terminen siendo despedidas “La empresa quiere desvincularse de nosotras para aplicar un cese colectivo”, agregó Quispe.

Razones de la empresa

En la carta que envió el gerente general de La Ibérica, Bernardo Suarez, a la organización sindical, argumenta que la declaratoria de emergencia dictada por el Gobierno ha afectado directamente la producción y comercialización de los productos de la compañía. Por ello se han visto obligados a realizar ajustes en sus actividades, ya que es imposible que los empleados hagan trabajo remoto por la naturaleza de la empresa.

El gerente también sostiene que, por la afectación económica, es imposible efectuar una licencia con goce de haber para todos sus empleados. El comunicado advierte que han intentado entablar un espacio de dialogo con el sindicato, pero que no han podido llegar a un consenso. En ese sentido, señala, están procediendo con la suspensión perfecta desde el 19 de mayo hasta el 9 de julio.

Ante los reclamos de las trabajadoras, desde la empresa indicaron que han cumplido puntualmente con el pago de remuneraciones durante el estado de emergencia, pese a que sus ventas se redujeron en 60% en los meses de marzo y abril. Explicaron que con la suspensión perfecta mantendrán la continuidad de la compañía y conservarán los puestos laborales sin poner en riesgo la salud de sus trabajadores. Aclararon que no es un despido y que la medida es provisional hasta que las actividades se reactiven.

Más casos

La Ibérica no es la única empresa en Arequipa que ha recurrido a la suspensión perfecta. De acuerdo con el reporte de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, hasta el momento son 2.752 empresas que han solicitado acogerse a esta medida legal.

Solo entre el 22 de abril y el 12 de mayo, 1.843 empresas arequipeñas solicitaron la suspensión perfecta para 9.328 de sus trabajadores. El gerente regional de Trabajo, José Luis Carpio, informó a El Comercio que el sector con mayores solicitudes es el de hoteles y restaurantes. Son 339 empresas y se afectará a 1.734 trabajadores.

En el segundo lugar están las empresas dedicadas al comercio (por mayor y menor), son 385 empresas que solicitaron suspensión perfecta para 1.432 trabajadores. Le sigue la industria manufacturera, con 234 empresas y 1.295 empleados afectados. En cuarto lugar están las actividades inmobiliarias y empresariales, con 224 solicitudes para suspender a 896 trabajadores. Y luego están las empresas del sector de transportes, almacenamiento y comunicaciones. En este rubro hay 165 empresas solicitantes y 712 trabajadores afectados.

Por el tamaño de empresa, los trabajadores de las microempresas son los más afectados. En la microempresa (1-10 empleados) son 3.829 perjudicados. En la pequeña empresa (de 11 -100 trabajadores), son 2.572 damnificados. En la mediana empresa (101 – 500 trabajadores), son 1.625 afectados.

Procedimiento

“Las empresas que se acojan a la suspensión perfecta deben cumplir varios requisitos. Primero deben ser compañías que tengan una grave afectación económica y cuyos empleados no puedan realizar trabajo remoto. También lo pueden hacer las empresas con trabajadores que no puedan compensar horas extras para cumplir el compromiso de la licencia con goce de haber. Antes que la empresa presente la solicitud debe agotar otras medidas menos gravosas con acuerdo de los trabajadores”, explicó el gerente regional de Trabajo, José Luis Carpio.

Las solicitudes de las 2.752 empresas están siendo evaluadas por los inspectores de la Gerencia de Trabajo y de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). Hasta el momento se han declarado 525 solicitudes improcedentes por no cumplir los requisitos. Todavía no hay ninguna resolución favorable para las empresas que solicitaron la suspensión perfecta.

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que el COVID-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

El COVID-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

