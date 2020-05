El exgobernador regional de Áncash Waldo Ríos Salcedo fue trasladado este sábado a la clínica de la ciudad de Huaraz para ser evaluado por los médicos debido a un cuadro de neumonía que sufre a causa del coronavirus.

Ríos Salcedo, de 64 años, diagnosticado con COVID-19 en el penal de Huaraz, fue derivado por agentes del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) a la Clínica San Pablo, a las 6 p.m., aproximadamente, luego de que en el Hospital Víctor Ramos Guardia no quisieran internarlo, según afirmaron sus familiares.

José Salcedo, primo de Waldo Ríos, denunció que este recibió una deficiente atención en el centro de salud exclusivo de COVID-19 del Ministerio de Salud, razón por la cual el exgobernador fue derivado al establecimiento privado.

“Waldo Ríos ha sido trasladado a una clínica porque no lo han querido atender en el hospital de Huaraz. No hemos visto una evaluación adecuada, no le han sacado una radiografía para ver el estado de sus pulmones. La doctora Estefani Cerna, que lo ha visto, no ha querido dar su opinión sobre el estado de salud de Waldo”, declaró a El Comercio.

Salcedo dijo que su pariente necesita atención especializada, puesto que tiene otras enfermedades que pueden comprometer su vida.

“Nosotros hemos pedido que le hagan una evaluación o radiografía porque no queremos que pase lo mismo que con el congresista de Ucayali, quien falleció por una deficiente atención. Waldo sufre del hígado y tiene aceleración cardíaca, está mal de salud, no sabemos si se quedará internado en la clínica”, enfatizó.

En tanto, en el hospital Víctor Ramos dijeron que los médicos evalúan a todos los pacientes y que solo se quedan en hospitalización los que ameritan, previa evaluación médica.

Esta es la tercera consulta médica que realiza Ríos Salcedo en menos de 24 horas. El último viernes a las 6:30 p.m. fue evacuado al establecimiento de salud, pero regresó a su celda una hora después ya que su condición de salud no ameritaba hospitalización, según informó el INPE.

Un informe médico de la clínica San Pablo, firmado por el doctor Ronald de la Cruz Galarza, que ha sido propalado por los parientes del exgobernador, señala que el paciente se encuentra en mal estado de salud, presenta mucosas deshidratadas, tos exigente y sudoración profusa a causa de la infección. Además, sugiere que debe ser internado.

El líder de Puro Áncash cumple cinco años de prisión por el delito de colusión desleal, en agravio de la Municipalidad Provincial de Huaraz, desde setiembre del 2016.

En el 2018, la Corte Superior de Justicia del Santa dictó un año de cárcel en su contra por ofrecer de manera ilegal S/500 en su campaña electoral del 2014.

