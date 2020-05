Agentes de la Policía Nacional intervinieron, en la ciudad de Cusco, a un sujeto que vestía uniforme de militar sin pertenecer al Ejército del Perú.

Se trata de Julián Huillca Loyaza (48), quien fue detenido el último sábado 9 de mayo cuando realizaba sus compras en el distrito de Santiago. Él será investigado por el delito de usurpación de funciones.

Según el parte policial, Huillca Loyaza no pudo justificar el motivo de su desplazamiento por lo que fue trasladado por la calles cusqueñas. Por tal motivo, los efectivos lo trasladaron a la dependencia policial.

En ese lugar, el intervenido manifestó que usaba la vestimenta de las Fuerzas Armadas para apoyar con el control del cumplimiento de la cuarentena.

“Mucha gente me agradece (por el control), porque no hacen caso a la Policía. Ahora me encuentro en esta situación porque salí a comprar un cargador de teléfono, el que tengo se me cayó al agua”, relató.

Pese a sus justificaciones, Julián Huillca fue puesto a disposición del Ministerio Público. Por sus actos, podría recibir hasta tres años de prisión efectiva.

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que el COVID-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

El COVID-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

VIDEO RECOMENDADO

Surquillo: hombre utilizó uniforme militar para incumplir aislamiento social 11/05/2020