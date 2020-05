El Vicariato Apostólico de Pucallpa, en Ucayali, organiza una colecta pro fondos para adquirir una planta de oxígeno, medicina y equipos de protección que permitan mitigar las necesidades que surgieron a causa de pandemia del COVID-19 en esa región.

Con el lema ‘Ucayali nos necesita’, el monseñor Martín Quijano espera recaudar el dinero que además ayude a fortalecer el sistema de salud ucayalino, que hace días colapsó por el incremento de casos positivos de COVID-19.

Para ello, el Vicariato Apostólico compartió el número de cuenta en el BCP (480-2659387-0-77) donde todos los fieles y el que se siente ucayalino puede apoyar para salvar a su región de la enfermedad.

Según monseñor Quijano, la decisión se tomó luego de realizar una reunión virtual con 30 ciudadanos de Pucallpa preocupados por la situación.

“Ahí estaban empresarios, médicos, la Cámara de Comercio y otros ciudadanos, todos con la idea común de ayudar, y el acuerdo ha sido que el Vicariato canalice todas las ayudas a través de su cuenta bancaria para recolectar y salir al encuentro de las necesidades que se detecten, prioritariamente en el tema de salud”, señaló.

Es preciso indicar que, según la Sala Situacional COVID-19 Perú del Ministerio de Salud, en Ucayali se han registrado, a la fecha, 1.032 casos positivos de coronavirus. Como en Loreto, la falta de oxígeno está arrebatando vidas que podrían salvarse.

Situación crítica

Hace unos días, los enfermeros, enfermeras y técnicos del Hospital Amazónico de Ucayali denunciaron que, pese a que hay un aumento de casos de personas contagiadas de COVID-19 en la región, no se cuenta con los equipos médicos necesarios para atender a los pacientes.

Luis Alberto Tejada Espinoza, secretario del Sindicato de Trabajadores del Hospital Amazónico, informó que ya no hay balones de oxígeno para atender a las personas contagiadas con coronavirus que llegan al centro de salud. Precisó que diariamente se atienden a cerca de 25 personas con COVID-19 que llegan a la zona de emergencia del hospital. La mayoría, dice, llega en estado crítico.

“Nos falta todo. El gobernador anunció que instalarían un hospital de contingencia acá con 22 ventiladores mecánicos que hasta la fecha no se han traído. Tampoco hay personal médico para atender a los pacientes. De las 25 camas con oxígeno que han instalado, 20 ya están ocupadas y no tenemos más", precisó a El Comercio.

El representante de los trabajadores médicos indicó que al ver que los casos han aumentado, propusieron que el personal de emergencia se dedicara a atender solo a personas con coronavirus.

"No hay termómetros, no hay tensiómetros, nos les han dado equipo de protección para todos. A las 3 a.m. se acabó el oxigeno. Necesitamos 100 balones de oxigeno por cada turno para 30 pacientes, por lo menos. Ayer la gente suplicaba por oxigeno. Nos han mandado a la guerra sin armas”, dijo a El Comercio.

