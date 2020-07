El presidente Martín Vizcarra lamentó este miércoles la muerte del esposo de Celia Capira, mujer que conmovió a los ciudadanos del país tras correr detrás del vehículo presidencial para pedirle apoyo por la salud de su esposo Adolfo Mamani Tacuri, quien perdió la vida la tarde del último martes a causa del COVID-19, en Arequipa.

El jefe del Estado expresó sus condolencias a los familiares y ofreció disculpas a Capira porque no logró establecer un diálogo con ella debido a que no se percató de lo ocurrido. Ocurrió el último domingo durante su visita a la región del sur.

“[Cuando llego] A todas las regiones del país yo trato de escuchar a la gente. Quizá no alcanzo a escuchar a todos. No escuché el domingo a la señora Celia que recién en las imágenes vi que quería conversar conmigo. No me di cuenta ante el caos y el tumulto. Como no escucharla si es parte de mi ser y de lo que infundo en este gobierno: ‘escuchen a la gente’”, señaló desde Palacio de Gobierno.

Martín Vizcarra: “No tendremos la vacuna para el coronavirus antes de fin de año”

“Es lamentable, incluso, que el esposo de la señora Celia haya fallecido. Le doy el pésame y le pido realmente, sinceramente, disculpas por no haberla escuchado. Estamos a su disposición como de todas las personas que han perdido a un ser querido”, remarcó el mandatario.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que brindará apoyo emocional a Celia Capira. “Nuestro equipo de trabajo en Arequipa ha establecido contacto con la señora Celia Capira para brindarle apoyo emocional”, comunicó a través de Twitter.

Vizcarra anunció la aprobación del decreto de urgencia para que el Minsa intervenga en Arequipa, ante la crisis que se vive en esta región por el aumento de casos del nuevo coronavirus (COVID-19). Arequipa es una de las siete regiones que permanecen en cuarentena total.

