Coronavirus EN VIVO | El Perú alcanzó el jueves 788.930 casos confirmados de coronavirus (COVID-19) y 31.938 fallecidos a causa de la enfermedad. Sigue aquí las últimas noticias y conoce las cifras actualizadas de la pandemia en la jornada de hoy, viernes 25 de septiembre, día 194 del estado de emergencia.

Ante la probabilidad que se produzca un segundo rebrote de contagios de coronavirus (COVID-19) en el país, el presidente Martín Vizcarra indicó este jueves que tenemos que estar preparados y que dependerá de la ciudadanía cumplir con las medidas en el marco del estado de emergencia por el nuevo coronavirus.

“No podemos perder de vista lo que el mundo está viendo y viviendo en la actualidad en que se está produciendo una segunda ola de contagios o lo que se denomina un rebrote de la enfermedad. Evitar que ello se de en el país depende solo de nosotros, tenemos que estar preparados. Está en nuestras manos seguir derrotando la pandemia”, expresó Vizcarra.

Como se recuerda, el último 22 de setiembre, el Ministerio de Salud (Minsa), a través de un comunicado, señaló que si bien indicadores de la pandemia están bajando debemos estar alertas ante una segunda ola.

“Estamos atentos a lo que ocurre en Europa. No podemos asegurar que no va a ocurrir lo mismo en el Perú u otro país de las Américas. En Europa lo que se ha observado es que, entre cuatro a cinco meses después de los primeros picos epidémicos, están teniendo verdaderos rebrotes o segunda ola. Y lo mismo se ha observado en Francia, Italia, España, Bélgica, por tanto, no es un fenómeno aislado, es algo que se está presentando de manera común”, señaló el viceministro de Salud Pública, Luis Suárez Ognio.

Hasta las 22:00 horas del día 23 de septiembre de 2020 se han procesado muestras para 3 778 648 personas por la COVID-19, obteniéndose, 788 930 casos confirmados y 2 989 718 negativos.

