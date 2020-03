Vizcarra apela a la “conciencia” para que personas registradas por error no cobren bono de S/ 380

El presidente de la República, Martín Vizcarra, señaló desde Palacio de Gobierno que el padrón para la entrega del bono el S/ 380, monto asignado a personas de bajos recursos a fin de que puedan cumplir con el estado de emergencia establecido para detener el avance del coronavirus, “no es perfecto”. En esa línea, pidió que aquellas familias que estén registradas como beneficiarias pese a que no son pobres, no cobren.

“Este padrón no es perfecto porque tal vez alguna municipalidad no actualizó su información bien. Invocamos a la conciencia de esa familia a la que no le corresponde y se le ha incluido para que se dé cuenta y no lo reciba para que sea reasignado. Parecen bastantes, pero en realidad los errores son pocos”, aseguró.

Esta conferencia de prensa se da en el marco del octavo de Estado de Emergencia Nacional anunciado por el presidente de la República, Martín Vizcarra, el pasado domingo 15 de abril.

A su turno, la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, señaló que subsanarán los errores que se cometieron en la elaboración del padrón de familias a las que les correspondía el cobro del mencionado bono, el cual empezó a entregarse desde hoy.

“El bono de 380 soles ya se empezó a entregar en instituciones financieras privadas. Es cierto que hay quejas sobre 4 casos. El primero es que las personas señalaban que no vivían cerca al lugar que se les asignó para el cobro, eso se va a evaluar. En el caso de los fallecidos, muchos no tienen un acta de defunción así que no podemos enterarnos de ellos, en este caso el bono se mantiene pues se trata de un bono por hogar, solo se cambiará al responsable del cobro. El último caso es de aquellos que han dejado de ser pobres y no hemos podido monitorear sus ingresos, en esos casos estamos revisando el padrón”, señaló la ministra en conferencia de prensa.

🗓 Reporte │ Esta es la situación del coronavirus #COVID19 en Perú hasta las 1:00 horas del 23 de marzo. Se registran 36 ciudadanos hospitalizados. Esta actualización corrige información publicada. #PerúEstáEnNuestrasManos



Para más información, visita: https://t.co/F4GaDrvulE pic.twitter.com/zYNDZNOSrL — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) March 23, 2020

Ariela Luna indicó además que el Gobierno implementará un nuevo bono de ayuda económica, el cual estará destinado a personas cuyo trabajo sea independiente y que no haya sido incluido en el padrón vigente para la recepción de los S/ 380.

Martín Vizcarra indicó que este nuevo bono beneficiará a medio millón de familias que hasta ahora no reciben apoyo económico.

“Hemos pedido un esfuerzo adicional al MEF para que pueda identificar a los trabajadores independientes y puedan ser incluidos. Ya estamos incorporando a 500 mil familias más (con esta decisión)”, comentó.

Cabe indicar que hasta el momento el coronavirus ha contagiado a 395 personas y ha cobrado la vida de 5 víctimas en todo el Perú, según datos oficiales del Ministerio de Salud, Minsa.

VIDEO RECOMENDADO

Peruanos que retornen del extranjero permanecerán en cuarentena obligatoria