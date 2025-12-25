El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó que la costa del país registrará noches más frías entre Tumbes y Lima, del 26 al 30 de diciembre. La entidad, adscrita al Ministerio del Ambiente, precisó que la sensación de frío se sentirá principalmente durante la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Según informó el Senamhi, este descenso de las temperaturas nocturnas estará vinculado a “las condiciones frías del mar frente a nuestras costas, la persistencia de vientos del sur y el ingreso de aire seco del oeste”. No obstante, hacia el mediodía y la tarde se mantendrá el brillo solar.

De acuerdo con el pronóstico oficial, se prevén temperaturas nocturnas entre 20 °C y 19 °C en Tumbes. En Piura, los valores oscilarán entre 17 °C y 15 °C. En Lambayeque se esperan registros entre 17 °C y 14 °C, mientras que en La Libertad se ubicarán entre 16 °C y 13 °C.

Para Áncash, el Senamhi indicó que las temperaturas nocturnas estarán entre 17 °C y 14 °C. En tanto, en Lima Metropolitana se esperan valores entre 18 °C y 13 °C, con una “moderada probabilidad de lloviznas” hacia el 29 y 30 de diciembre.

Finalmente, el organismo señaló que, debido a la condición fría del mar y a la circulación de vientos que generan estabilidad atmosférica, los contaminantes podrían permanecer más tiempo en la atmósfera. Por ello, recomendó a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales.

¿Cuál es la función del Senamhi?

Es un organismo público adscrito al Ministerio del Ambiente cuya labor es generar y brindar información meteorológica, hidrológica y climática de manera oportuna y confiable, a fin de contribuir a la prevención y reducción de los impactos ocasionados por fenómenos naturales de origen hidrometeorológico.