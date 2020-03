El último viernes se confirmó el primer caso de coronavirus en el país, y en menos de tres días la cifra subió a siete casos: seis que son atendidos en Lima y uno en Arequipa. Rubén Mayorga, representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS), estuvo junto a la ministra Elizabeth Hinostroza para dar detalles sobre el primer caso y las medidas que se deben tomar.

En entrevista con El Comercio explica cómo se trata el conocido coronavirus de Wuhan, por la localidad china afectada de se produjo una epidemia de neumonía, y en donde se inició la propagación del virus al resto de países del mundo.

¿El manejo del Estado Peruano ha sido el correcto respecto al COVID-19?

Ni bien se declaró el evento de salud pública de importancia internacional el pasado 30 de enero, al día siguiente el Perú sacó su protocolo para lidiar con esta infección. Ha seguido todas las recomendaciones que brinda la OMS. Incluso, el país determinó en sus protocolos y normativas que no se cerrarían puertos ni fronteras, ni que se tendrían limitaciones de ningún tipo para los viajes o la entrada de personas. Entonces, por lo menos hasta este momento, ha habido un seguimiento muy bueno.

¿El Gobierno ha cumplido con brindar reportes?

Sí. El Perú ha estado informando su preparación [ante el coronavirus] con informes periódicos. Además, nos han convocado para consultas y un seguimiento conjunto sobre cómo debe ser el manejo del diagnóstico. Nosotros les proveímos de apoyo para ir a una capacitación en Brasil sobre el diagnóstico confirmatorio.

Ha llamado la atención que para el primer caso confirmado en Perú se requiera únicamente su aislamiento en el domicilio. ¿Cómo ha venido cambiando el protocolo de atención del Covid-19?

En todos los países, la mayoría de los casos van a atenderse en los domicilios porque no son graves. El sistema de salud [pública] tendrá que lidiar con los casos graves, donde la persona presente algún grado de dificultad respiratoria y se le tenga que poner oxígeno […] El conocimiento sobre el coronavirus se va construyendo todos los días, especialmente a partir de los nuevos casos reportados en Irán, Italia, Corea del Sur, Japón y otros países donde existe una transmisión comunitaria de la infección.

Que no es el caso de nuestro país.

En este momento, en el Perú solo hay un primer caso descrito. Por ello, es importante que el país siga muy vigilante y que pueda diagnosticar cualquier otro caso que se presente. Cuando eso suceda, [el Estado] deberá decidir si se atienden en hospitales o no, para luego contener la infección al máximo y no se propague al resto de la población. Es decir, que no se dé una transmisión fuera de los contactos inmediatos de los primeros casos.

Según la tendencia mundial, está la probabilidad de que vaya en aumento la cifra de casos confirmados.

En realidad, es muy probable que eso ocurra porque sigue habiendo gente que viaja. Hay personas que siguen visitando los países donde hay transmisión comunitaria del Covid-19. Yo sí creo que van a haber más casos. Lo que estamos enfatizando es que se contengan esos casos, al paciente y a sus contactos más cercanos, y que no vaya más allá.

Desde el viernes se han confirmado siete casos de coronavirus en el país, en Lima y Arequipa. (Foto: El Comercio)

¿Hay un cambio de enfoque en la atención médica una vez que se confirma un caso? ¿Inicialmente era un enfoque preventivo y ahora estamos bajo un enfoque de contención?

El enfoque preventivo es un poco más que eso, porque antes de confirmar su primer caso, el país se tuvo que preparar para hacer los diagnósticos y prever la contención y eventual hospitalización de los casos que lo necesiten. El Perú ya describió cuáles son los flujogramas para hacer el diagnóstico de los casos sospechosos; y ya se sabe que si una persona tiene una infección respiratoria aguda (IRA) grave, se van a activar ciertos protocolos.

El primer caso peruano se atendió inicialmente en una clínica privada.

Y se activó el protocolo, se avisó al Minsa, se hizo la investigación y se confirmó el diagnóstico. Esa era la primera etapa que el país estuvo preparando. Recordemos que el Perú le ha hecho el examen [para diagnosticar Covid-19] a más de 100 personas. Este es el primer caso positivo, pero aún cuentan con un stock de pruebas confirmatorias y de pruebas de tamizaje suficiente.

¿La OMS/OPS está haciendo un monitoreo permanente de estas políticas en el Perú ante el coronavirus?

Nosotros estamos asesorando a los países sobre cómo responder. Tenemos recomendaciones para atender [el coronavirus] desde el primer momento, y se elaboran recomendaciones nuevas todos los días.

¿El Perú está lejos de llegar a cifras como las registradas en China?

Así es. Estamos lejos todavía. Y la contención que se haga va a determinar que estas cifras suban mucho o no. Y las posibilidades de hacer la contención también. Por eso es importante que no solo el Minsa responda en esta situación; esto requiere de un esfuerzo de todas las entidades de gobierno, lideradas por el Minsa, con la cual tienen que contribuir los seguros privados, los establecimientos de salud privados, el seguro social, los sistemas sanitarios de policías y FF.AA, el sistema educativo, la empresa privada, las organizaciones de la sociedad civil. Es una responsabilidad de todos.

Y de la ciudadanía…

También es importante que la ciudadanía se informe en lugares serios donde haya información verídica. Que no esté repartiendo información falsa o teorías de conspiración, que lo único que hacen es promover el pánico y ninguna respuesta productiva.

El presidente Martín Vizcarra informó el viernes sobre la detección del primer caso de coronavirus en el país. Estuvo junto a la ministra de Salud. Elizabeth Hinostroza. (Foto: EFE)

Sobre la comunicación: el presidente Martín Vizcarra fue quien anunció el primer caso. ¿Qué le pareció?

A mí no me extrañó para nada ver que el presidente diera este mensaje a la Nación. Fue un mensaje de precaución, de serenidad, no de pánico; un mensaje donde le dice a los peruanos y peruanas que el país va a responder ante esta nueva infección, y que responderá con todos los recursos que tiene. Los liderazgos más altos son los que tienen que dirigirse a la Nación cuando emergencias como esta se presentan.

Perú, Costa Rica y Colombia confirmaron sus primeros casos el mismo día. ¿Esto qué nos dice? ¿O es una simple coincidencia?

Como en América Latina aún hay varios países donde no se han diagnosticado casos, creo que es una coincidencia que esto ocurriese.

Entonces, los peruanos deben mantener la calma.

[Se debe tener] una preocupación serena, que no induzca al pánico. Una preocupación que lleve a la gente a tomar las medidas que se están recomendando; por ejemplo, mantener cierta distancia entre las personas, empezar a evitar dar la mano innecesariamente, darse besos; o esa costumbre muy peruana de pasar el vaso donde alguien más tomó la cerveza, porque ahí ya está su saliva.

