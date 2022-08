El Gobierno oficializó el uso facultativo de mascarillas en instituciones educativas a nivel nacional. La medida comenzará a regir desde este lunes 29 de agosto.

De acuerdo al Decreto Supremo Nº 108-2022-PCM, publicado hoy en el diario El Peruano, el uso del tapabocas será opcional para los estudiantes, debiendo garantizarse la ventilación adecuada en el centro educativo.

Además, precisa que el uso de mascarilla para el personal docente seguirá siendo obligatorio.

La norma también detalla que es obligatorio el uso de una mascarilla KN95, o en su defecto una mascarilla quirúrgica de tres pliegues y encima de esta una mascarilla comunitaria (tela), en lugares cerrados. Mientras que en espacios abiertos es opcional.

Asimismo, las personas con síntomas respiratorios, tanto en espacios abiertos y cerrados, deben usar mascarilla obligatoriamente.

Uso facultativo de mascarillas

El director general de Intervenciones Estratégicas del Ministerio de Salud (Minsa), Alexis Holguín, precisó en diálogo a RPP Noticias que la medida solo podrá implementarse en instituciones educativas donde se asegure la ventilación adecuada.

“Eso lo decidirá la institución y la entidad que está a cargo, en este caso Educación. Por ejemplo, puedo tener un aula y no tengo ventana, en este espacio no se podría aplicar, no tengo ventilación”, señaló.

