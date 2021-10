El ministro de Salud, Hernando Cevallos, informó que este lunes 1 de noviembre se reunirá con representantes de la Defensoría del Pueblo para adoptar nuevas medidas a fin de flexibilizar la vacunación contra la enfermedad de coronavirus (COVID-19) a adolescentes de 12 a 17 años.

“Mañana justamente tenemos una reunión con Defensoría del Pueblo para ajustar este tema porque la ley general de salud implica que no puede recibir ningún medicamento un menor si no es con la autorización de sus padres. Si bien la vacunación, en general, no ha producido ningún inconveniente serio en las personas, igual al menor al ponerle la vacuna puede ponerse nervioso. No sabemos cómo pueda reaccionar, es mejor que una persona sea responsable de ese niño y esté cerca”, precisó en declaraciones a la prensa desde el vacunatorio de Agua Dulce, en Chorrillos.

El titular de Salud mencionó que buscarán aspectos para facilitar la vacunación contra el COVID-19 de los menores cuando sus padres o tutores no estén cerca. “Iremos a sus casas, pondremos días especiales para que se vacunen los niños que no acuden con sus padres. Se van a vacunar todos. Pero no podemos decir: ‘ven vacúnate con tu amigo, tu primo, en esta etapa porque vamos a ir despacio’. Nosotros tenemos que asumir la responsabilidad que la ley señala”, indicó.

Cevallos añadió que las brigadas de vacunación también irán a los albergues de niños a fin de inmunizarlos. “Entender que no es lo mismo un chico de 17 años que uno de 14, 13 o 12. Vamos a encontrar una solución a quienes no tengan papá por algunas circunstancias especiales”, aseveró.

SI TIENES ENTRE 15 A 17 AÑOS TEN EN CUENTA QUE:

Debes asistir acompañado por uno de tus padres o tutor legal.

Debes llevar tu documento de identidad (DNI).

En caso de ir acompañado de otro familiar o adulto responsable, debes contar además con una carta poder simple, firmada por uno de los padres o apoderado.

No debes recibir otras vacunas 14 días antes o después de la vacunación por COVID-19.

Si tienes antecedentes de miocarditis, consulta con tu médico.

No hay contraindicaciones en alergias alimenticias, ambientales, al látex u otras.

DEFENSORÍA PIDE FLEXIBILIZAR VACUNACIÓN DE ADOLESCENTES

La Defensoría del Pueblo recomendó a las autoridades del sector salud adoptar, de manera urgente, acciones para garantizar que el acceso a la vacunación a adolescentes no esté condicionada a la presencia de sus padres, madres o de alguna persona adulta, a fin que puedan ser vacunados “teniendo en consideración su interés superior y autonomía progresiva”.

El pedido fue efectuado tras la publicación del “Protocolo para la vacunación contra la COVID-19 para adolescentes de 12 a 17 años”, donde se advierte la exigencia que el consentimiento informado sea otorgado y firmado por el padre, madre o tutor legal, así como también que acudan acompañados por estos al centro de vacunación.

De otro lado, en el referido documento no se consideró la situación de la población adolescente migrante y de quienes se encuentran institucionalizados en centros de acogida residencial, centros juveniles de rehabilitación u hospitalizados, entre otros casos.

Demandamos a @Minsa_Peru adoptar medidas urgentes para flexibilizar acceso de adolescentes a vacuna contra #COVID_19.

🚨Es necesario modificar protocolo para asegurar inmunización en casos particulares y de adolescentes migrantes, entre otros.👉🏾 https://t.co/GbjRfLbNXs pic.twitter.com/LBp4hsM0vX — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) October 30, 2021

VIDEO RECOMENDADO

Desde este sábado 30 y domingo 31 de octubre comenzará el proceso de vacunación contra el COVID-19 a los adolescentes de 15 a 17 años de forma simultánea en todo el país. La inoculación se hará por grupos etarios para evitar aglomeraciones, anuncio el ministro de Salud, Hernando Cevallos. En el siguiente video, conoce todos los detalles.