La comunidad médica se pronunció en contra del ministro de Salud, Hernán Condori, y pidió su destitución inmediata en una conferencia de prensa donde participaron el Colegio Médico del Perú (CMP), Federación Médica Peruana (FMP), el Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú (Sinamssop), entre otros voceros.

Condori es investigado por la fiscalía anticorrupción de La Merced por los presuntos delitos de cobro indebido y negociación incompatible en agravio al Estado, en específico de la Red de Salud de Chanchamayo.

Asimismo, es protagonista de videos en los que hace referencia al consumo de ivermectina y azitromicina para la prevención de COVID-19. También hay videos donde Condori promociona agua arracimada para beneficios de salud sin tener evidencia científica.

“Como CMP hemos solicitado la inmediata destitución del ministro de Salud pues no cubre el perfil mínimo para una cartera tan compleja y, sobre todo, en la tercera ola”, dijo el decano del CMP, Dr. Raúl Urquizo.

Decano Dr. Raúl Urquizo mencionó que el CMP respalda el plantón. (Foto: Jorge Cerdán)

Por su parte la vicepresidenta de la Federación Médica del Perú, Dra. Ivette Mendoza, dijo: “Se requiere un ministro con una cartera tan importante con experiencia en lo que es gestión en salud pública, gestión en administración y servicios de salud”.

En medio de la tercera ola y el retorno a clases presenciales, una de las mayores preocupaciones de la comunidad médica desde que ingresó el ministro Condori al puesto es la vacunación a niños entre 5 y 11 años. “Al ministro le están renunciando los encargados de poder manejar esta pandemia. Los técnicos han renunciado y la cobertura de vacunación es deficiente, se ha atrasado, hay una paralización”, dijo el Dr. Urquizo.

Una de las últimas renuncias, de las no menos de ocho que se han dado en el Minsa, fue de la licenciada Gabriela Jimenez, jefa de inmunizaciones. A la fecha, según cifras del mismo ministerio, solo el 43,68% de niños entre 5 y 11 años ha recibido la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 y 13,52% la segunda.

Pero la pandemia no es el único riesgo a la salud pública mientras el ministro Condori se mantenga en la cartera de salud. En la conferencia de prensa, los voceros de las diversas instituciones presentes explicaron que las inmunizaciones de otras enfermedades en niños menores de 5 años “no están cubriendo ni el 50%” del calendario de vacunación.

Además, indicaron que las muertes maternas han aumentado. “La mortalidad materna del año anterior ha aumentado significativamente y no hay propuestas de salud de parte del ministro porque no hay equipo, no hay dirección, no hay liderazgo”, dijo el Dr. Urquizo.

Censura desde el Parlamento

El decano del CMP indicó que hace dos semanas envió una carta formal pidiendo la destitución del ministro de Salud al presidente Pedro Castillo y al premier Anibal Torres, pero no recibió respuesta. Espera que el parlamento escuche las peticiones de la comunidad médica y actúe.

Por otro lado, el vocero de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, informó ayer que ya están corriendo las firmas para la moción de censura contra el ministro de Salud por falta de idoneidad.

Ante esta situación, la comunidad médica hará un plantón frente al Ministerio de Salud en Lima el miércoles 2 de marzo a las 10 a.m. Asimismo, se harán plantones frente a los concejos regionales, pues se espera que sea en todo el territorio nacional.

