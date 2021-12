A días de finalizar el 2021, el Perú, así como otros países del mundo, continúa enfrentándose a la pandemia del coronavirus (COVID-19) y a sus nuevas variantes. Los casos y decesos a causa de esta enfermedad no cesan, aunque gracias al avance de la vacunación se ha logrado que no sean alarmantes como en 2020.

Por lo que, a puertas de cerrar este 2021, año en que se inició con la vacunación contra el coronavirus a nivel nacional y en el que se implementaron restricciones para seguir frenando el avance de la pandemia, como solicitar el carné de vacunación que acredite ambas dosis, entre otros, hacemos un balance de la cifra de decesos por meses durante el 2020 y el presente año.

¿CUÁNTAS MUERTES COVID-19 SE REGISTRARON EN 2020 Y 2021?

Desde que inició la pandemia en marzo 2020, las muertes por COVID-19 fueron incrementando conforme pasaban los meses. Prueba de ello es que en mayo, junio, julio y agosto las cifras de decesos mes a mes a causa de esta enfermedad superaron los 15.000.

Mientras que los meses con menos decesos por coronavirus fueron marzo (177), noviembre (3.141) y diciembre (3.784).

Cabe indicar que, durante el 2020 un total de 94.777 personas fallecieron debido al coronavirus a nivel nacional.

MESES MUERTES COVID-19 2020 MUERTES COVID-19 2021 ENERO ---- 11.123 FEBRERO ---- 18.767 MARZO 177 21.000 ABRIL 5.147 23.574 MAYO 16.335 17.060 JUNIO 17.429 7.868 JULIO 18.451 3.447 AGOSTO 17.581 1.734 SEPTIEMBRE 8.362 1.041 OCTUBRE 4.370 939 NOVIEMBRE 3.141 961 DICIEMBRE 3.784 ---- TOTAL

(Fuente: Minsa) 94.777 107.514

Mientras que el avance de la pandemia en 2021 tuvo un comportamiento diferente. Por ejemplo, en abril de este año, Perú registró el mayor número de fallecimientos por COVID-19 con más de 23 mil muertes.

A partir de mayo, con la masificación de la vacunación de los adultos mayores, las cifras cayeron notablemente pasando a 17 mil en mayo, 7,8 mil en junio, 3,4 mil en julio, 1,7 mil en agosto, 1 mil en setiembre y poco más de 900 en octubre, como muestra el gráfico anterior.

A la fecha, un total de 202.550 personas fallecieron a causa del COVID-19. Mientras que el número total de personas infectadas llega a 2′281.362.

En general, entre marzo a diciembre del 2020 se registraron 94.777 decesos. Mientras que en todo el 2021 (hasta la fecha) se han reportado 107.514 muertos.

VARIANTE ÓMICRON EN PERÚ

El domingo 19 de diciembre, el Ministerio de Salud (Minsa) confirmó la presencia de los primeros cuatro casos de la variante Ómicron del coronavirus en el país. Específicamente en distritos de Miraflores, La Molina, Surco y Santa Anita.

Sin embargo, días después, los casos fueron incrementándose y a la fecha suman un total de 71 y están identificados en más de 15 distritos de Lima Metropolitana y en Sullana (Piura).

Todo acerca de la variante Ómicron del coronavirus. Foto: Minsa

¿ESTAMOS PREPARADOS PARA ENFRENTAR UNA TERCERA OLA COVID-19?

Frente a la cercanía de las fiestas por Año Nuevo, el Gobierno estableció una serie de medidas preventivas a fin de evitar una tercera ola del COVID-19 en el país. Según el exministro Óscar Ugarte, su llegada no “se puede evitar”, por lo que recalcó la importancia de reforzar las acciones para contener el avance de la pandemia.

“Tenemos mayor capacidad de hacer diagnósticos tempranos, tenemos más cantidad de camas, aunque no son todas las que quisiéramos tener. Son como 8 mil camas más en el semestre de este año. Hay muchos más factores con los cuales de repente no se puede impedir que se haya una tercera ola, pero sí por lo menos que no nos golpee como ha sido la primera y la segunda”, aseguró Ugarte.

