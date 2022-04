El pasado 13 de abril, la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Piura recomendó el uso opcional de mascarillas en espacios abiertos, mediante una Resolución Directoral que tendrá efecto desde el lunes 18. Tras el anuncio, el Ministerio de Salud (Minsa) informó a través de un comunicado que sigue siendo obligatorio llevar el tapabocas y que no ha emitido ninguna resolución que elimine su uso.

La Unidad de Periodismo de Datos analizó la situación de 17 países de la región e identificó que solo cuatro aún mantienen el uso obligatorio de mascarillas al aire libre, pese a que no hay evidencia científica que sustente esta medida. Estos son Perú, Ecuador, Bolivia y Guatemala.

A inicios de mes, Chile eliminó las mascarillas en espacios abiertos y desde el 14 de abril solo es obligatorio usarlas en lugares cerrados y en toda zona abierta en la que no sea posible mantener un metro de distancia.

“Si estás en espacios libres, o bien intentas distanciarte o bien usas mascarillas, ya desde hace un tiempo se utiliza esta regla”, dice el epidemiólogo Álvaro Type-Rondan, investigador de la Universidad San Ignacio de Loyola y docente en EviSalud.

Según explica, cuando una persona se encuentra en espacios abiertos y mantiene una distancia con otras, no tiene sentido el uso del tapabocas, como ya lo han revelado diferente análisis reportados en otros países.

“Esta situación varía si una persona se encuentra ante grandes aglomeraciones o está en contacto cercano con desconocidos por un tiempo prolongado”, señala Taype-Rondan. En ese caso, podría seguir siendo una buena idea usar mascarillas, sobre todo por parte de personas de grupos vulnerables.

No obstante, el Minsa ha mencionado que esperará a que el 80% de la población tenga la tercera dosis para eliminar la medida y seguir a sus países vecinos. Según dijeron, se realizará una evaluación de la obligatoriedad de mascarillas en espacios abiertos para ámbitos geográficos que alcancen coberturas de vacunación de tercera dosis con dicho porcentaje.

Hasta el momento, apenas se ha alcanzado el 51% de población inmunizada con una tercera dosis y aún no hay ninguna región que haya alcanzado el 80%. El máximo al que se ha llegado es 66,4%, en la Diris Lima Centro. 15 regiones no alcanzan ni el 50% de población inmunizada con la dosis de refuerzo. De este grupo, Ayacucho, Puno y Madre de Dios no pasan el 30%.

Al respecto, Taype-Rondan menciona que en ningún otro país la vacunación ha sido un condicionante para eliminar el uso obligatorio de mascarillas.

“Se han dado algunas propuestas que no fueron aceptadas, porque casi desde el inicio de la pandemia se comenzaron a ver reportes que señalaban que son muy poquitos los contagios en espacios libres”, recalca.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), agencia nacional de salud pública de Estados Unidos, utilizan tres tipos de clasificación para sus regiones: alto, medio y bajo riesgo. A las de riesgo alto se les obliga a volver a usar mascarillas en lugares abiertos y cerrados. En el caso de las zonas de riesgo medio, los CDC piden que los adultos mayores y personas vulnerables utilicen el tapabocas. Finalmente, en los lugares de más bajo riesgo ya nadie usa mascarilla al aire libre.

Otras medidas

La Unidad de Datos también analizó las medidas relacionadas al cierre de escuelas y de locales de trabajo; restricción al movimiento internacional, aforos, uso transporte público y políticas de toma de pruebas (ver infografía).

Once países -más de la mitad- han flexibilizado sus restricciones. Se trata de Uruguay, México, Panamá, Nicaragua, República Dominicana, Costa Rica, Argentina, Chile, Honduras, Colombia y Venezuela. En estos territorios, se han flexibilizado las medidas en, al menos, cuatro de los ámbitos antes mencionados. Mientras tanto, Perú, Ecuador y Guatemala aún mantienen sus restricciones altas.

Según Taype-Rondan, si bien no se debe bajar la guardia, las propuestas y medidas restrictivas que se tomen no pueden ser tan simples ni generales. “La idea macro es que las restricciones vayan de la mano con el riesgo. Hay países, ciudades o zonas que tienen más casos (de COVID-19). En estos, tiene más sentido colocar estas restricciones”, asegura.

En ese sentido, el especialista explica que hay zonas donde ya no hay personas hospitalizadas por COVID-19 y donde casi no se registran casos, por lo que no tiene sentido colocar mayores restricciones. “Se debe realizar una evaluación, según zona e implementar medidas adecuadas según el riesgo”, indica.

El experto menciona que, hasta hace pocos meses, se tomaban decisiones con respecto al aislamiento social obligatorio según el nivel de alerta de cada región. Estos niveles, asegura, debieron utilizarse para definir otras políticas de restricción, como el uso de la mascarilla al aire libre.

En el Perú, funcionarios del Minsa han explica que se tiene temor al riesgo de que la subvariante del ómicron, BA.2, se instale y cree otra ola rápida. Ante eso, el Ejecutivo ha preferido mantener las medidas de protección para evitar un futuro colapso. No obstante, si bien se ha reportado un aumento del porcentaje de positivos con esta subvariante, el número total de casos aún no ha crecido.

“Las restricciones que se coloquen tienen que ser basadas, por ejemplo, en números de casos. No hay mucha coherencia en llenar aforos al 100% en espacios cerrados y agudizar o mantener restricciones en espacios libres”, advierte Taype-Rondan.