Según el portal Reunis del Minsa, solo se han puesto 1.667.558 dosis de vacuna bivalente a nivel nacional a adultos mayores de 18 años hasta la semana del 27 de agosto del 2023. Esto representa solo el 16,76% de los adultos. En cuanto al promedio diario de vacunación es de 1.782 dosis. Sobre la cobertura de la vacunación pediátrica, no hay cifras de la bivalente, pese a que se recomienda desde los seis meses de edad.

Las cifras diferenciadas por región son aún más preocupantes. Algunas regiones como Puno, Madre de Dios y Ucayali no llegan al 5% de cobertura de la vacuna bivalente. Por otro lado, Tacna, Arequipa, Piura, Loreto, Lambayeque, San Martín, Ayacucho y Cajamarca están por debajo del 10%.

Las Direcciónes Regionales de Salud (Diresa) que más porcentaje de cobertura tienen de acuerdo a la meta de vacunación de 18 años a más, son Áncash, Lima centro y Callao. Sin embargo, ninguna de estas pasa el 30%.

Si se observan las dosis aplicadas por el Minsa, las cifras son mínimas. Madre de Dios es la región con menos inoculaciones, pues solo tiene 632 dosis bivalentes aplicadas. Sigue Ucayali con 2.690 y Moquegua con 4.355.

Ante la llegada de Eris al país, la importancia de la vacuna bivalente aumenta. Esto porque es una vacuna actualizada para las nuevas variaciones del Covid-19, como lo es la variante Ómicron de donde desciende la EG.5 o Eris. El médico infectólogo Roger Araujo explicó para un informe previo de este Diario que: “las vacunas inicialmente fueron diseñadas con el virus original, el de inicios del 2020, pero el virus ha ido cambiando. EG.5 tiene muchas diferencias con el virus anterior. Por eso, el año pasado Pfizer y Moderna actualizaron sus vacunas a unas diseñadas para Ómicron.

Además… Síntomas y gravedad de la variante EG.5 La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que no hay evidencia de que Eris produzca una enfermedad más severa en comparación con otras variantes o subvariantes. En un estudio categorizado como “evaluación inicial de riesgo” al 9 de agosto de este año, la OMS indicó que el riesgo general de evaluación es bajo. Sin embargo, explica que dadas sus características genéticas, EG.5 puede extenderse globalmente y contribuir a un aumento de casos.

¿Quiénes se deben vacunar y dónde?

El Minsa señala en su página web que niños y adultos pueden recibir la vacuna bivalente del Covid-19. Para niños y niñas a partir de los seis meses de edad “si fue vacunado antes con una o dos dosis de la vacuna monovalente, también puede recibir la vacuna bivalente”, indica.

En cuanto a los adultos mayores de 60 años, deberán recibir dos refuerzos de la vacuna bivalente, según indica el Minsa. El primer refuerzo luego de dos meses de la última dosis; y, el segundo después de cuatro meses. Además, cualquier persona que necesite ponerse la vacuna bivalente podrá hacerlo en los centros de vacunación, según la información del ministerio.

Según explicó el doctor Wilder Díaz Correa, directivo del Colegio Médico del Perú Perú (CMP), todos los mayores de seis meses que no se hayan inoculado con la bivalente deben hacerlo. “La población debe saber que esta es una nueva cepa, entonces las vacunas anteriores [monovalentes] no protegen. La bivalente sí tiene esta propiedad. Se debe perder el temor y vacunarse nuevamente”, sostuvo.

Agregó que el Minsa debe hacer una gran campaña de vacunación para aumentar la cobertura pues actualmente es muy baja. “Hay una actitud positiva, el ministro ha dicho que se harán grandes campañas para vacunar bivalente. El Minsa ha tomado la iniciativa de hacer campañas, esta tiene que ser total: desde la aplicación de la vacuna hasta recordar las medidas de bioseguridad: lavado de manos, uso de mascarilla en caso de síntomas respiratorios, etc. El ministerio debe ponerse las pilas”, señaló.

Para conocer los diversos establecimientos de vacunación por distrito y horario, puede hacer clic aquí. El Minsa va actualizando cada semana los puntos disponibles.

Por otro lado, el ex ministro de salud, Víctor Zamora, indicó que la vacuna monovalente ya no debe ser usada en el esquema de vacunación pues esta “ya no es útil”, todos deberían pasar a vacunarse con la bivalente. “La vacuna monovalente ya no es útil desde el punto biológico. Fue creada para un virus que ya no circula [el del 2020]. La bivalente va con el virus que tenemos circulando ahora [Omicrón]. Quienes tenemos monovalente, podemos tener una falsa sensación de seguridad, pero ya no estamos seguros”, señaló.

En esa línea, comentó que el porcentaje de vacunación desde la primera dosis hasta la cuarta, y ahora la bivalente, ha ido bajando notablemente. Por esta razón, el Minsa debería hacer una investigación y entender por qué la población ya no se vacuna. En base a eso, debería reorientar toda su campaña de vacunación para aumentar los índices de esta última vacuna.

Denuncian que Cenares podría perder miles de vacunas valorizadas en S/ 50 millones

El pasado sábado 2 de septiembre, Walter Bruno Montoya Vásquez, gerente de imagen institucional de la empresa ALDEM S.A.C, encargada de almacenamiento y refrigeración de vacunas del Minsa, denunció a RPP que este miércoles podrían cortarles la luz debido a la deuda que el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) tiene con ellos. Esto rompería la cadena de frío de diversas vacunas valorizadas en S/ 50 millones; entre ellas, las bivalentes contra el Covid-19.

El representante explicó que el contrato con Cenares comenzó el primero de julio del 2022 y finalizó el 30 de junio del 2023. Sin embargo, Cenares no retiró las vacunas de sus almacenes y frigoríficos, ni tampoco ha pagado desde esa fecha, es decir julio y agosto de este año. Esto a pesar de que la empresa siguió brindando el servicio. “Hemos soportado dos meses el precio de las operaciones, pero no hay respuesta de Cenares”, dijo Montoya.

Explicó que han intentado coordinar con la institución para ver si van a hacer el pago o buscar otro almacén, pero no hay respuesta. “Nosotros no podemos bloquear la entrada a nuestro propio centro, ni cortar la luz, porque estamos hablando de un tema delicado. Están aprovechando esta situación”, agregó.

Sin embargo, la deuda del servicio de luz con la empresa Enel es tan alta, aproximadamente S/ 60 mil, que es posible que este miércoles le corten el servicio y, por ende, se rompa la cadena de frío y se pierdan las vacunas que son para diversas enfermedades como neumococo, polio, influenza, Covid-19 y las mismas vacunas bivalentes.

Ante esto, Cenares emitió un comunicado donde mencionó que la preservación de las vacunas está plenamente garantizada: “Cenares ha adoptado las correspondientes acciones administrativas para solucionar el impasse suscitado con la empresa en mención”. Sin embargo, indicó que la actual gestión recibió un contrato del servicio de alquiler de almacén para productos refrigerados suscrito con la citada empresa, pese a que ésta contaba con dos sanciones de inhabilitación para contratar con el Estado.

Esta medida fue impuesta por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) en el 2022. Cenares indicó que “actualmente, la empresa exige el cambio de las condiciones contractuales iniciales, frente a eso, Cenares prioriza el buen uso de los recursos públicos”. Añadió que se ha convocado a la empresa para conseguir una solución.

El ex ministro de salud Zamora explicó que esta situación refleja un enorme desorden en la institución y el Minsa. “Solo este año Cenares ha tenido cuatro directores. En medio de ese desorden ha suscitado esto y otros desfases y paralizaciones que llevan a una situación completamente peligrosa. Es una cara más del desorden en la gestión sanitaria total”, complementó.