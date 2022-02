El límite es el 28 de marzo. Para esa fecha, todos los centros educativos del país deben haber iniciado ya clases presenciales o semipresenciales. El panorama parece el adecuado: la cantidad de casos de COVID-19 en menores de edad se ha reducido significativamente. Sin embargo, solo el 11% de los niños de entre 5 y 11 años cuenta con dos dosis de la vacuna. Aunque no es un requisito obligatorio la vacunación de niños para el retorno a las aulas, especialistas consultados por El Comercio señalan que “no nos podemos confiar”.

En las dos últimas semanas se ha evidenciado una disminución sostenida en la cantidad de infecciones e ingresos hospitalarios por COVID-19 en el país. Actualmente, la unidad de cuidados intensivos del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja (INSN-SB) ya no tiene ningún caso positivo ; el último fue dado de alta hace unos siete días. Asimismo, solo dos niños se encuentran hospitalizados en dicha institución, con un pronóstico prometedor.

“El panorama es dinámico, probablemente ingresen unos cuantos más, pero la proporción de casos con relación a las semanas anteriores ha bajado considerablemente. En algún momento, en el pico de la tercera ola de COVID-19, tuvimos más de 40 pacientes hospitalizados en un solo día, y ahora estamos hablando de dos ”, dijo a El Comercio Daniel Anchante, coordinador de la unidad de cuidados intensivos pediátricos de COVID-19 del INSN-SB.

Hay que tener en cuenta que a fines de enero Essalud reportó que unos 856 niños de 0 a 11 años fueron hospitalizados por COVID-19 en sus centros , lo que representa un aumento de casi el 50% en comparación con diciembre del 2021, cuando se registraron 599 ingresos.

Si bien es alentador el observar esta disminución en los casos de COVID-19, a puertas del inicio de clases, Anchante no canta victoria. Y es que la proporción de niños de 5 a 11 años vacunados con una sola dosis es del 42% y con dos, del 11%. En otras palabras, existe todavía una brecha importante respecto a la vacunación en la población pediátrica.

“Es cierto que los casos de COVID-19 en menores han disminuido en número, pero eso no significa que el virus no esté presente o que la pandemia esté terminando. No hay que confundir eso. El vacunación está avanzando un poco lento. Nosotros esperábamos tener a estas alturas una cobertura de dos dosis del 50% en el grupo de 5 a 11 años , que es uno de los más vulnerables”, opina el especialista.

Y esta baja tasa de vacunación en menores se puede ver en todas las regiones del Perú, ya que ninguna supera el 23% de población pediátrica, de 5 a 11 años, vacunada con el esquema completo, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud (Minsa) . Por ejemplo, en Madre de Dios solo 522 menores desde este grupo poblacional tiene dos dosis de la vacuna contra el COVID-19.

“Empezamos la vacunación en menores de edad con bastante ímpetu, con bastante promoción y difusión, pero en las últimas semanas esto ha disminuido un poco, y lo podemos ver reflejado en las cifras de cobertura. Creo que debería ponerse un mayor énfasis en alcanzar la máxima cantidad posible de niños vacunados ”, opina Theresa Ochoa, profesora asociada de Pediatría en la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Retorno a clases

A pesar de que ayer se publicó una norma (Decreto Supremo Nº 016-2022-PCM) que deroga aquella que fijaba los porcentajes de aforo en distintos establecimientos (Decreto Supremo N° 015-2022-PCM), no hay información clara respecto a si esta medida también incluye a los centros educativos. De acuerdo a los dos especialistas consultados por este Diario, si bien el panorama es el adecuado para que los niños retornen a clases, el proceso para aumentar el aforo debe ser progresivo y personalizado.

“En el país tenemos mucha diversidad en los centros educativos. Es muy difícil aplicar un solo protocolo que sirva para todos los colegios del Perú. No todos tienen la misma capacidad, no todos tienen áreas ventiladas, no todos tienen los servicios básicos completos. Por eso, el incremento del aforo no puede ser igual en todos los centros educativos. Creo que esto debe ser progresivo ”, indica Anchante.

“Desde el punto de vista epidemiológico y las tasas de transmisión, no hay ninguna contraindicación para no iniciar las clases. Estamos en un buen momento porque la tasa de transmisión comunitaria es baja. No obstante, no podemos predecir el comportamiento del virus o de sus nuevas variantes. Por eso debemos mantener las medidas básicas de protección: el uso de mascarillas y el distanciamiento social . No hay que bajar la guardia”, explica Ochoa.

