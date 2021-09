La campaña “Vamos a tu encuentro, ¡vacúnate ya!” del Ministerio de Salud (Minsa) comenzó en regiones. Esta mañana, un equipo de brigadas llegó hasta el mercado “San José”, en Piura, para inmunizar a personas contra el COVID-19.

En declaraciones a TV Perú, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, informó que esta estrategia se replicará en todo el país, y que las regiones donde próximamente se replicará son: Puno, Cajamarca, Tumbes, entre otros. Remarcó que la campaña busca promover la inoculación de la vacuna y evitar que las persones formen largas colas en los centros de vacunación urbanos.

“Aquí se necesita entender que no estamos trabajando solo con los llamados vacunatones, que se van a mantener, pero por otra parte sacar al Minsa al encuentro de la población, por eso, esta nueva estrategia “Vamos a tu encuentro, ¡vacúnate ya!”. Esto, porque hay muchas personas que no se han colocado las segundas dosis o que están en su trabajo y no pueden ir a las campañas centrales. Entonces, es ir casa por casa, ampliar atención en los centros de salud, poner puntos de vacunación de tal manera de acercar la vacuna a la población”, explicó.

“Este fin de semana el viceministro de Salud Pública estará en Puno. Vamos a viajar a la selva, el mismo fin de semana. Yo estaré viajando este fin de semana a Cajamarca. Estamos en Tumbes este jueves. Se va a dar en todo el país. Hay que hacer una gran movilización”, remarcó Cevallos.

El ministro de Salud exhortó a la población a seguir manteniendo los protocolos y a recibir las dos dosis de la vacuna, pues solo así estaremos más seguros ante el coronavirus.

Recordó que en Piura todavía hay un alto porcentaje de la población mayor de 60 años que no ha completado su vacunación. “Una sola dosis no protege, se necesitan las dos dosis”, afirmó.

Luego, el titular del Minsa se reunió con el equipo técnico de prestaciones de salud y los alcaldes provinciales y distritales para evaluar el avance de las obras de establecimientos de salud que se ejecutan actualmente en la región Piura. La cita fue en la Municipalidad de Piura.

Como es público, la estrategia “Vamos a tu encuentro, ¡vacúnate ya!” arrancó en Lima y hasta el momento se ha realizado en el Mercado Mayorista de Santa Anita, y en el mercado de Mirones Bajos.

