Del 20 de julio al 6 de agosto último, 20 regiones del país han presentado días sin fallecidos por COVID-19, según informó el ingeniero y analista de datos, Rodrigo Parra, en base al registro del Ministerio de Salud (Minsa). “La excepción, por el momento, son Lima, Arequipa, Callao, Cusco y Puno, que siguen reportando muertes”, anotó Parra.

Las regiones con menos cantidad de fallecidos durante esos días son Madre de Dios (11), Tumbes (12), Huancavelica (17), Pasco (23) y Ucayali (24). Les siguen Apurímac (26), Amazonas (28), Huánuco (35), Moquegua (35) y Tacna (33).

Respecto a las causas de que se presenten días sin fallecidos en 20 regiones del país, Parra consideró que obedece en parte a la vacunación contra el coronavirus, pero también por el descenso de la segunda ola, que se registra desde el mes de abril.

Explicó que esta disminución ya se venía registrando, por ejemplo, en la población que recién se estaba vacunando de 40 años hacia abajo.

Agregó que también se ha acentuado esta caída en los grupos etarios de 40 años a más, gracias al proceso de inmunización.

Las barras verdes representan los días sin fallecidos por COVID-19. (Fuente Minsa / Rodrigo Parra)

Siguen registrando muertes diarias

Por otro lado, las regiones que siguieron reportando muertes diarias desde el 20 de julio son Lima (607), Callao (60), Cusco (92), Arequipa (263) y Puno (129).

Les siguen Piura (130), que solo no presentó fallecidos el 25 de julio; Ica (129), que solo no reportó muertos el 6 de agosto y Junín (100), que solo no presentó fallecidos el 21 de julio.

En la selva, Loreto (66) y San Martín (67) reportaron tres días sin fallecidos en esos días.

En cuanto a Arequipa, Parra explicó que es probable que pronto ya no presente fallecidos porque poco a poco desciende la cifra, mientras que en el Callao, que solo tuvo un día sin muertes en julio, también siguen disminuyendo los fallecidos de manera lenta en el mes de agosto. Sobre Cusco y Puno, anotó que se han estancado y que por el momento no está descendiendo la cantidad de fallecidos.

