A fines de mayo, El Comercio reveló que la Superintendencia Nacional de Migraciones emitió cerca de 17 mil pasaportes inconclusos, según información de la Contraloría General de la República. Estos documentos fueron entregados sin contar con todo el proceso de verificación, al haber caducado las licencias para la renovación de los códigos pertinentes.

Asimismo, este Diario dio a conocer que dos empresas francesas, Thales e IN Continu, han recibido diversos contratos para la mantención e instalación del servicio de emisión de pasaportes electrónicos, y el abastecimiento de libretas.

Expertos consultados por El Comercio y fuentes del sector indicaron una riesgosa dependencia de la entidad hacia dichas compañías, que controlan casi todo el proceso de emisión. Ayer, la Fiscalía Anticorrupción de Lima abrió una investigación por estos hechos, contra los que resulten responsables por el presunto delito contra la administración pública en agravio del Estado.

Empresas que están detrás de la emisión de 17 mil pasaportes electrónicos inválidos, que carecen de una verificación, han ganado decenas de millones de soles en contrataciones con Migraciones. Una de ellas tiene denuncias por corrupción en el extranjero.

La primera adjudicación

El 2015, la gestión de Boris Potozén Braco realizó la transición hacia la emisión de pasaportes electrónicos, necesaria para cumplir con los estándares de seguridad exigidos internacionalmente.

Tras realizarse el proceso de selección, que estuvo a cargo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), se adjudicó el contrato al Consorcio IN Continu ET Services - Gemalto Mexico S.A. De C.V. por 102′341.058 de soles.

Gemalto México fue luego adquirida por el grupo Thales y fue la empresa a cargo del sistema de emisión de los pasaportes. IN Continu pertenece al conglomerado IN Groupe, especializado en la fabricación de libretas de pasaportes. Ambos son gigantes franceses que cuentan con participación del Estado francés.

A través de una carta enviada a El Comercio tras la publicación del sábado 27 de mayo, Potozén Braco aclaró que “la implementación del nuevo pasaporte electrónico peruano se dio cuando el Estado peruano [...] venía desplegando un proceso de negociación internacional con la Unión Europea para obtener la exoneración de la visa Schengen”.

“Tampoco estuvimos exentos de ataques e interferencias empresariales y políticas que en más de una ocasión quisieron doblegar nuestro propósito de conducir un proceso limpio e íntegro, habiendo recibido amenazas, campañas de desinformación, fiscalizaciones congresales, denuncias penales, acciones de control, entre otras; las cuales pudimos superar positivamente”, agregó.

Niega relación con los hechos investigados

En comunicación con El Comercio, Potozén Braco aclaró que “los indicios que está investigando la Fiscalía no corresponden a mi período de gestión. Quiero dejar zanjada esa separación por cualquier evento que quiera asociar con los hechos que investiga la fiscalía con la gestión de Boris Potozén Braco”.

El exfuncionario también resaltó que su gestión contrató con la empresa Gemalto, que se presentó en consorcio con IN Continu, y no directamente con Thales. “Thales es una empresa que aparece posteriormente. Cualquier acto posterior o fuera del contrato no corresponde a decisiones que yo habría tomado”, precisó.

“El contrato que se adjudicó en mi gestión tuvo vigencia de tres años. Ese contrato venció en el 2018. Cualquier acto posterior, o fuera del contrato, no corresponde a decisiones que yo hubiera tomado. Que quede bien claro, porque se está asociando que ha habido contratos y adjudicaciones, incluso con empresas con las que yo no contraté”, agregó.

Asimismo, comentó que los pasaportes emitidos durante el periodo de este primer contrato con Gemalto e IN Continu, de tres años, ya cumplieron con su periodo de vigencia. “Nuestro concepto era [que el contrato se diera] por tres años, aprendiéramos [a operar] el sistema y que el Perú empezara a producirlos [los pasaportes]”, recalcó.