Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Crisis institucional en la Policía Nacional: ¿Quién asumirá como comandante general tras la suspensión de Víctor Zanabria?Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El Juzgado de Investigación Preparatoria para casos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa suspendió por 18 meses a Víctor Zanabria en el cargo de comandante general de la Policía Nacional (PNP). De esta forma, la jueza Janet Lastra Ramírez declaró fundada la solicitud del fiscal provincial Arturo Marcos Valencia Paiva, del Cuarto Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa.