Crisis institucional en la Policía Nacional: ¿Quién asumirá como comandante general tras la suspensión de Víctor Zanabria?

La jueza del juzgado de Investigación Preparatoria para casos de Corrupcion de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Janet Lastra Ramírez, suspendió en el cargo por 18 meses al Comandante General de la Policía Nacional, Víctor Zanabria Angulo. — Corte Superior de Justicia de Arequipa (@CorteArequipa) September 13, 2025

Zanabria Angulo, quien fue designado como Comandante General de la PNP el 22 de enero del 2024, es investigado por el Ministerio Público por los presuntos delitos de peculado y colusión agravada por el caso conocido como ‘Policías albañiles’.

Zanabria Angulo también ha ejercido como jefe del Comando de Operaciones Policiales y director Nacional de Orden y Seguridad. Foto: Andina

El caso se remonta al 2020, cuando Víctor Zanabria ejercía como jefe de la IX Macro Región Policial Arequipa. De acuerdo con un reportaje de Panorama de abril, seis suboficiales de la PNP indicaron que ese año fueron obligados a realizar trabajos ajenos a su función. Los agentes del orden señalaron que figuraban oficialmente como asignados a patrullaje a pie, pero en realidad cumplían labores de albañilería, electricidad y gasfitería dentro de las instalaciones policiales .

Fue la mayor PNP Claudia del Castillo, exjefa del Escuadrón Verde de Arequipa, quien reveló ante la Fiscalía Anticorrupción de esa ciudad que recibió órdenes directas de Zanabria Angulo.

Testimonio clave

Además, Claver Colquehuanca, maestro albañil de las labores, contó a la fiscalía detalles del presunto desvío y apropiación indebida de fondos en la obra de remodelación policial. Según su testimonio, recibió una transferencia de más de S/17 mil, monto que superaba lo pactado. Al consultar por la diferencia, relató que Zanabria le habría respondido lo siguiente: “Cóbralo y te haces del cobro de lo que te corresponde y el resto me lo das”.

“Todo fue de forma verbal. No firmé ningún documento. El general Zanabria me dijo que todo lo coordine con los señores Francis y el coronel Cancela. Ellos me dijeron que me proporcionarían mano de obra no calificada, por lo que yo tenía que dirigirlos”, mencionó Colquehuanca.

¿Quién reemplazará a Víctor Zanabria?

Stefano Miranda, abogado especialista en legislación policial, explicó a El Comercio que el decreto legislativo 1149, Ley de la carrera y situación del personal de la PNP, establece que ante una suspensión, licencia o vacaciones del comandante general, el segundo al mando asume dicho cargo. En ese sentido, corresponde al general Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la PNP, ocupar el máximo cargo de la institución de forma interina .

Asimismo, precisó que la presidenta Dina Boluarte deberá tomar una de las siguientes alternativas al respecto: ratificar a Arriola como comandante general mediante una resolución suprema o realizar una renovación extraordinaria de cuadros . Esta última opción involucraría designar a un nuevo alto mando.

Óscar Arriola también fue jefe de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote). Foto: GEC.

Así también, el especialista afirmó que Zanabria puede apelar la decisión judicial. No obstante, indicó que la suspensión continuaría al ser una medida cautelar con efecto inmediato. Cabe recordar que a Zanabria le quedaban menos de 20 días de actividad policial.

Óscar Arriola cumple la función de jefe del Estado Mayor de la PNP desde la misma fecha. Antes fue el director de Investigación Criminal de la PNP.

¿Qué dijo Zanabria en conferencia de prensa?

En conferencia de prensa en la sede de la Dirincri, el suspendido comandante general de la PNP declaró en la mañana del sábado que la suspensión en su contra es “inaplicable”, porque no fue notificada a quien lo nombró en el puesto: la presidenta Boluarte.

Además, advirtió que la resolución tiene un error que la hace “inejecutable”: fue mencionado como jefe del Comando de Operaciones Policiales, puesto ocupado por el general PNP Carlos Céspedes.

“El que está suspendido es el general Céspedes, jefe del Comando de Operaciones policiales, porque así dice la resolución, y no el comandante general Víctor Zanabria Angulo, un error material en una disposición judicial de ese nivel la hace inaplicable , entonces suponemos la van a corregir en diez días, pero yo estoy pasando al retiro por imperio de la ley”, sostuvo.

Al respecto Miranda, sostuvo que Zanabria dejaría un mal precedente si no acata la ley. "El comandante general debe dar el ejemplo como funcionario encargado de hacer cumplir la ley y acatar, le guste o no, este mandato judicial. Es cierto que una resolución judicial no debe tener errores, porque no se puede asumir algo que no está escrito en la resolución. Es válido que puedan regresar la notificación. Sin embargo, fuera de este tema de caracter formal, el tema de fondo es que, como funcionario encargado de hacer cumplir la ley, debe acatar la decisión del Ministerio Público“, detalló.