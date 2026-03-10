El presidente de la República, José María Balcázar, anunció que este sábado 14 de marzo se reabrirá el sistema de gas natural para los grifos, medida que permitirá reiniciar la distribución de gas natural vehicular (GNV) y avanzar con el abastecimiento progresivo en las estaciones de servicio, en beneficio de las familias, el transporte público y la actividad productiva del país.

Durante la conferencia de prensa en la que se informaron las medidas adoptadas por el Gobierno frente a la contingencia energética registrada en Megantoni, Cusco, el jefe de Estado señaló que ese mismo día también se habilitará el sistema para los sectores industriales, garantizando así una recuperación ordenada del suministro energético y contribuyendo a la normalización de los servicios y de la economía.

“Con este proceso ordenado y responsable, esperamos que el domingo 15 el sistema de distribución de gas se encuentre plenamente regularizado en Lima y Callao”, anunció el mandatario, acompañado por la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, y ministros de Estado.

El presidente Balcázar informó que las tuberías necesarias para la reparación del gasoducto ya fueron trasladadas a la zona de intervención dentro de los plazos previstos, lo que ha permitido avanzar en la segunda etapa de los trabajos para restablecer el sistema de transporte de gas natural. Añadió que, de acuerdo con el cronograma técnico, la empresa TGP prevé culminar la instalación de las tuberías el viernes 13 de marzo, para iniciar de inmediato el proceso de normalización del suministro a nivel nacional.

Se retoman las clases presenciales

Asimismo, el jefe de Estado anunció que, ante un escenario más favorable al inicialmente previsto, las instituciones educativas de Lima y Callao retomarán la presencialidad desde mañana, miércoles 11 de marzo, tras la optimización en el uso de combustibles y la mejora de la movilidad urbana. Esta decisión permitirá también asegurar mejores condiciones para el inicio del año escolar previsto para el lunes 16 de marzo en todo el país.

El mandatario destacó que, gracias al compromiso articulado del Gobierno, el sector privado y la ciudadanía, se logró reducir el tráfico vehicular en Lima entre 20 % y 30 %, lo que permitió priorizar el uso de combustibles y sostener las medidas implementadas para proteger a la población durante la contingencia.

“Cada una de las decisiones adoptadas ha estado orientada a proteger a las familias, resguardar el transporte y sostener el funcionamiento de la economía”, subrayó el presidente.

En esa línea, indicó que las instituciones públicas continuarán temporalmente bajo la modalidad de teletrabajo hasta que culminen las medidas de contingencia, con el objetivo de administrar de manera responsable la demanda energética mientras el país avanza hacia la plena normalización.

El presidente de la República remarcó que, frente a la emergencia registrada en el punto KP 43, en Megantoni, el Gobierno actuó de manera inmediata. “Activamos los protocolos de racionamiento y conformamos un Comité de Crisis para monitorear permanentemente la situación”, señaló.

Finalmente, reafirmó el compromiso del Ejecutivo de actuar con responsabilidad, firmeza y sentido social frente a situaciones que afectan a la ciudadanía. “Quiero decirlo con absoluta claridad: este es un Gobierno de transición con respuestas muy concretas y con responsabilidades que no admiten distracciones”, enfatizó.