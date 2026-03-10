Resumen

El jefe de Estado también precisó que, ante un escenario más favorable, las instituciones educativas de Lima y Callao retomarán la presencialidad desde mañana.
Por Redacción EC

El presidente de la República, José María Balcázar, anunció que este sábado 14 de marzo se reabrirá el sistema de gas natural para los grifos, medida que permitirá reiniciar la distribución de gas natural vehicular (GNV) y avanzar con el abastecimiento progresivo en las estaciones de servicio, en beneficio de las familias, el transporte público y la actividad productiva del país.

