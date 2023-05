Durante los últimos días la tensión ha escalado notablemente, registrándose diversos enfrentamientos entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y los migrantes. Los extranjeros emplean botellas, piedras y palos para golpear a los agentes del orden. Estas grescas ya suman heridos entre ambos lados.

Uno de los policías afectados fue identificado como el suboficial de 3° Fabio Benavente, de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de Arequipa. Tras recibir un impacto de piedra en la pierna, fue atendido en el complejo Santa Rosa.

El ministro del Interior, Vicente Romero, explicó a través de RPP Noticias que alrededor del 85% de los migrantes que buscan cruzar la frontera son indocumentados. Señaló que la minoría - de los casi 200 que se presentan cada día- tiene sus papeles en regla y están cruzando al Perú sin problemas.

Se proponen nuevas soluciones

Autoridades peruanas y chilenas se reunieron durante la semana pasada con el fin de buscar soluciones a esta crisis. Una de las propuestas que resaltó fue la creación de un corredor humanitario que pudiera retornar a los venezolanos, colombianos, ecuatorianos y haitianos a sus países.

Según diversos especialistas entrevistados por El Comercio durante los días pasados, esta no sería una solución inmediata y requería de gran logística y coordinación con demás países de la región. Este lunes, el parlamentario andino Gustavo Pacheco, junto con el senador chileno José Miguel Durana, anunciaron otras posibles salidas.

“Chile ha ofrecido la posibilidad de llevar con aviones propios hasta Venezuela a los migrantes. Hay problemas en las relaciones diplomáticas internacionales. Como no pueden los aviones chilenos aterrizar en Caracas, tendría que aterrizar en Cúcuta [ciudad fronteriza en el noroeste de Colombia]”, señaló Pacheco desde la frontera.

De ser este el caso, los migrantes venezolanos deberán tomar luego la vía terrestre para cruzar hacia su país y continuar hacia las ciudades de destino.

Yván Gil, canciller de Venezuela, comunicó a través de su cuenta en Twitter que su gobierno ha “solicitado garantías para que nuestros aviones de [la línea aérea Conviasa] puedan aterrizar y despegar en la zona, así como abastecer combustible en un eventual operativo de nuestro Plan Vuelta a la Patria”.

1/2 En relación a la situación de migrantes venezolanos bloqueados en la frontera entre Chile y Perú, hemos estado en contacto con ambas cancillerías y solicitado plenas garantías y respeto a los DDHH de nuestros compatriotas. — Yvan Gil (@yvangil) April 29, 2023

“En el terreno nos hemos dado cuenta de que no solo son ciudadanos venezolanos, sino que además tenemos colombiano y personas haitianas y ecuatorianas. Acá tiene que haber una solución porque todo el conflicto se está desarrollando desde la base de un ciudadano venezolano [cuando hay otros extranjeros afectados]”, comentó Durana.

Las idas y vueltas de Chile y Venezuela

El Comercio entrevistó al parlamentario andino Gustavo Pacheco, quien explicó que “existe un desencuentro entre la diplomacia de Chile y Venezuela”, cosa que afecta la posibilidad de preparar un corredor humanitario aéreo para los venezolanos que deseen volver a su país.

“Venezuela podría enviar en dos tipos de línea aérea, pero está exigiendo que tenga la garantía sobre su soberanía y que los permisos adecuados impidan cualquier tipo de embargo a sus aeronaves”, señaló Pacheco.

Cabe recordar que en junio pasado, el gobierno de Argentina retuvo un avión de carga de la aerolínea venezolana Emtrasur. Dos meses después, fue incautada a pedido del gobierno de los Estados Unidos.

Canciller Ana Cecilia Gervasi informa sobre acciones adoptadas ante situación en la frontera. pic.twitter.com/Uyjav8rkoJ — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) April 29, 2023

El parlamentario agregó que Venezuela está pidiendo reciprocidad a Chile en caso se les permita aterrizar en su espacio aéreo, lo que implicaría que aerolíneas venezolanas podrían viajar al país sureño. “Frente a esa situación, Chile propone una tercera vía. Que es dejar a los viajantes en Cúcuta”, detalló.

El internacionalista Francisco Belaúnde explicó a El Comercio que muchas de las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela también aplican “a todas las empresas que utilizan el dólar, que tengan sucursales y/o filiales en Estados Unidos”. Explicó que esta situación influye en la capacidad de crear un corredor aéreo.

Comunidad andina

Si bien Pacheco aclaró que “la inmensa” mayoría de extranjeros varados en la frontera son de nacionalidad venezolana, advirtió que la solución de llevarlos a Venezuela no soluciona la problemática de los demás afectados.

Respecto a los ecuatorianos y colombianos, el parlamentario expresó que “es un tema muy sensible, porque las normas comunitarias andinas les permite circular por los cuatro países comunitarios [Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia] sin restricciones”.

Algunos migrantes pasan hacia Perú pese al endurecimiento de las medidas del gobierno de Lima.

Pacheco aclaró que lo que se les alega es que “no tienen un sello indicando su salida de Chile porque habrían entrado a este país de manera irregular”. Sin embargo, para ingresar al Perú, no necesitan más que su documento de identidad. “No es posible que no puedan ingresar [al Perú], eso es inadmisible”, criticó el parlamentario.

Es decir, si un colombiano o ecuatoriano ingresó de manera irregular a Chile, burlando los controles migratorios, las autoridades chilenas no registraron su ingreso. Esto impide que, ahora, se pueda regularizar la salida de dicho país para, posteriormente, ingresar al Perú.

Haití, un estado fallido

La situación que vive Haití es catastrófica. Bajo el análisis de Belaúnde, se trata de “un estado fallido, gobernado en gran parte por el crimen organizado”. Ante esto, el especialista arguyó que se debe identificar si los haitianos varados han pedido asilo, “puesto que si una persona pide refugio no se le puede regresar a su país”.

“Hay muchos haitianos que viven de manera regular permanente en Chile, que tienen hijos chilenos y, según las normas migratorias del Perú (por un convenio bilateral), si es que tiene una residencia permanente (en Chile) no necesitan ningún visado para ingresar al Perú”, señaló Pacheco.

“Estamos pidiendo que la Comunidad Andina de Naciones, cuya presidencia pro tempore la tiene el Perú, convoque de forma inmediata al comité andino de migraciones, que no se reúne hace un año. Deben sentarse y ver qué salidas se le da a cada cosa”, finalizó Pacheco.