Cuatro sismos se registraron esta madrugada en el sur y la selva

Cuatro sismos de regular intensidad fueron reportados esta madrugada en Arequipa, Loreto y Moquegua, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).



El primer movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 5 grados y ocurrió a la 1:40 a.m. a 35 k.m. al suroeste del distrito de Yauca, en Arequipa. Tuvo una profundidad de 49 kilómetros y alcanzó una intensidad nivel III en esta zona.



Casi media hora después, a las 2:18 a.m. un sismo de 3.9 grados se registró al 17 k.m. al norte de la ciudad de Ilo, en Moquegua. El movimiento tuvo una profundidad de 17 kilómetros.



Diez minutos después un nuevo temblor de 4,9 grados de magnitud remeció la localidad de Pastaza, en Loreto. Tuvo una profundidad de 123 kilómetros.



El último temblor fue reportado a las 2:53 a.m. a 11 kilómetros al sureste de la localidad de Víctor, también en Arequipa. Tuvo una magnitud de 3,4 grados y una profundidad de 12 kilómetros.



Cabe señalar que en lo que va del año se han reportado 33 sismos en Arequipa. El movimiento más fuerte alcanzó los 6,8 grados de magnitud y se registró el pasado 14 de enero frente a las costas del distrito de Lomas. El siniestro dejó dos muertos, más de 70 heridos y 780 familias damnificadas.