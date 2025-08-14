Cuerdas en lugar de cinturones retráctiles, sin SOAT y otros peligros de los tubulares en Ica: Hay más de 400 areneros ilegales en Huacachina

Según confirmó la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) de Ica, el servicio que ofrecen estos vehículos areneros en Huacachina es ilegal y no cumplen con las medidas de seguridad respectivas para garantizar el bienestar de los turistas. Por el contrario, señaló que la falta de formalidad ha generado un sinnúmero de accidentes.

Gustavo Huertas, director de la Dircetur Ica, dijo a El Comercio que actualmente existen más de 400 tubulares de dudosa procedencia que circulan ilegalmente en Huacachina . Según dijo, en esa situación se hallaría la empresa Lima Experience SAC, responsable directa del accidente suscitado hace más de dos meses en dicho oasis y que dejó sin vida a una turista estadounidense.

Riesgo en las dunas

En el último tiempo, decenas de turistas nacionales y extranjeros han contado a través de redes sociales sus malas experiencias en los tubulares de Huacachina. Otros, incluso, han opinado sobre la falta de regularización de este servicio que en los últimos años comenzó a tener más popularidad debido, entre otras cosas, a la llegada de youtubers y blogueros de viajes quienes han recomendado vivir esta experiencia a sus seguidores.

“Ya es hora que anulen esos tubulares en Huacachina. Contaminación sonora, uso absurdo de combustible, irrupción en zona residencial y ahora muertos! Ya basta!”, comentó hace algunas semanas la investigadora peruana Gisella Orjeda tras la muerte de la turista norteamericana.

En tanto, una usuaria comentó que estos servicios turísticos operan libremente sin tomar en cuenta la accesibilidad y las medidas de seguridad adecuadas. Asimismo, hizo hincapié en la ausencia de las autoridades para regular estas practicas, sobre todo, fuera de Lima.

“Como cuando vas a los “tubulares” en Huacachina y sus cinturones de seguridad no son retráctiles, sino que son prácticamente una cuerda mal amarrada. Las autoridades son lo más ausente en este país”, expresó.

Del mismo modo, otros usuarios exhortan a quienes opten por ir a visitar el mencionado oasis a “tener cuidado con los tubulares informales en Ica”. “¿Qué hacemos con los areneros tubulares? ¿Cómo protegemos a los turistas? ¿Qué imagen tenemos?”, se pregunta otro usuario.

A tener cuidado con los tubulares informales en Ica 😎🤔🤨 https://t.co/rggpZuGGat — Joseph Tirado 🇵🇪🎙️ (@josephtiradoc) August 13, 2018

También hay quienes cansados de las muertes por esta práctica, manifiestan su disconformidad por la falta de justicia para las víctimas.

El viernes murió un alemán en Huacachina. Como siempre, todos evaden responsabilidad. Todas las empresas que hacen paseos en tubulares son informales. ¿por qué no los prohíben? Según Dircetur porque ni MTC ni Mincetur han reglamentado su uso. Inaudito.https://t.co/6f1wi4NArl — Francesca García (@Fchzk) August 12, 2018

Accidentes, entre ellos, fatales

1 de julio

Un vehículo tubular que transportaba a 4 turistas de nacionalidad francesa se volcó violentamente en plena ruta por las dunas de Usaka, una de las zonas más visitadas por viajeros que buscan experiencias extremas en la provincia de Nasca. El accidente dejó a un fallecido y tres heridos.

Las autoridades han confirmado que el accidente se produjo en plena zona de deslizamiento de arena, donde el tubular dio varias vueltas de campana, según detalló el brigadier Luis Ramírez, del Cuerpo de Bomberos. La víctima mortal fue identificada como Thierry Laignel. En tanto, los heridos fueron evacuados a un centro médico y permanecieron en observación durante varias horas.

Se han hecho operativos desde hace unos años, encontrando que estas unidades no cuentan con SOAT, revisión técnica, ni permiso de circulación.

Enero 2025

Un motociclista de 19 años falleció tras chocar contra un poste luego de intentar evitar el impacto con un tubular que salía a toda velocidad desde su terminal. El hecho ocurrió en el kilómetro 4 de la vía Ica-Carhuaz, cerca del paradero conocido como “Chacalón”, en el sector de Tierra Prometida. El vehículo arenero carecía de una placa de rodaje.

A fines de mayo

Una turista estadounidense de 56 años falleció durante un paseo en tubular por las dunas de Huacachina, en la zona conocida como Lomo de Camello. El vehículo con matrícula AFN-313, conducido por José Carillo Aragón, acompañado por el guía Fernando Peralta Fernández, se volcó tras detenerse en una de las orillas del desierto para que el grupo de turistas realizara sandboard.

La víctima identificada como María Focumet permaneció en el tubular, en el asiento del copiloto, y fue allí que ocurrió el accidente. Fue trasladada de inmediato al Hospital Regional de Ica, pero los médicos solo pudieron certificar su fallecimiento.

Octubre 2023

El tiktoker Miguel Angel Palomino sufrió un accidente en los tubulares luego de acudir a la Huacachina para grabar un videoclip musical. El joven publicó un video en TikTok donde expresó su descontento y preocupación ya que nadie se hizo responsable. Comentó que el chofer no quiso llevarlo al hospital pues aparentemente su vehículo no contaba con las medidas de seguridad necesarias.

Estos tubulares protagonizan constantemente accidentes donde la unidad termina por volcarse. (Foto: Revista Digital de Ica- Caiga quien caiga)

Julio 2023

Otro accidente se registró en las dunas de la Huacachina, luego de que un vehículo tubular se volcar con turistas a bordo en medio de las dunas. Tres visitantes resultaron heridos, uno de ellos de nacionalidad extranjera.

Caso turista estadounidense

Lima Experience SAC fue la empresa que se encargó de brindar los servicios de una empresa informal de tubulares para un grupo de visitantes que quería conocer las dunas de Huacachina. Por este motivo, afrontaría los cargos homicidio culposo y negligencia.

De ser comprobado el delito, el propietario de la agencia (Junior Alex La Cerna) y los que resulten responsables podrían ser condenados a 10 años de cárcel. Mientras tanto, el chofer del tubular continúa prófugo y todo indica que la empresa seguiría ofreciendo somo si nada su servicio a los turistas nacionales y extranjeros.

Cabe mencionar que la Municipalidad de Ica tiene, entres sus competencias, la posibilidad de clausurar los talleres clandestinos ubicados en la zona de Tierra Prometida en Huacachina, donde operan los tubulares.

Este diario intentó contactar a la empresa a través del número disponible en su página web, pero no tuvo éxito.

Informalidad en Huacachina

El director de Dircetur Ica, Gustavo Huertas, detalló a El Comercio que estos tubulares se confeccionan en talleres ubicados en la misma ciudad de Ica y algunos otros lugares. No provienen de fábrica, que son específicamente diseñados para terrenos arenosos, como dunas, cuentan con asientos para 4 pasajeros y cumplen con otras ciertas características. Estas unidades son las que se deberían usar en Huacachina, según una resolución ministerial del propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“En Ica los tubulares se han ido confeccionando con carros antiguos o siniestrados. La modificación de estas estructuras ha dado con la aparición de estos vehículos utilizados en las dunas. Esto ha ido avanzando hasta el punto que solo en Huacachina circulan ilegalmente cerca de 400 tubulares. Son entre 4 a 5 empresas las responsables de estos vehículos areneros. En Nazca también hay“, indicó.

Muchos de los accidentes protagonizados por tubulares terminan con la muerte de turistas. (Imagen referencial/Archivo)

Huertas alertó que dichos vehículos incumplen las condiciones técnicas mínimas y representan un riesgo para potenciales accidentes de tránsito, que a su vez podrían tener consecuencias fatales. Agregó que junto a la fiscalía se han hecho operativos desde hace unos años, encontrando que estas unidades no cuentan con SOAT, revisión técnica, ni permiso de circulación. Esto se debe a su misma estructura.

Debido a esta problemática, Huertas precisó que el año pasado, llegaron a Ica funcionarios del MTC y miembros de la Comisión de Transportes del Congreso para reunirse con las autoridades locales, y exhortaron a las empresas a cumplir con las especificaciones técnicas. Tras ello, los dueños de los tubulares contrataron a técnicos para ver la manera de construir estos vehículos con las características requeridas. De esta manera, junto con la modificación de la norma y la obtención de los permisos, ya podrían funcionar.

“Sin embargo, ya han pasado varios meses y hasta ahora no hay ninguna solución al problema. El MTC no ha normado el reglamento para que se concrete el turismo de tubulares y puedan trabajar oficialmente. El fiscal ya ha dicho que mientras no exista la modificatoria de la resolución estos vehículos no pueden funcionar y por lo tanto deben ser impedidos por la municipalidad a fin de resguardar la seguridad de los turistas", sostuvo.

Existen más de 400 tubulares de dudosa procedencia que circulan ilegalmente en Huacachina.

Huertas explicó que la mencionada resolución señala claramente el tipo de carrocería a utilizar en la fabricación de estos tubulares, los neumáticos, los amortiguadores y hasta también se señala que debe tramitarse un permiso especial de manejo, ya que no es igual manejar en dunas que en pista.

"Aparte, si se toma en cuenta el reglamento de turismo de aventura, aquí tampoco están considerados los paseos en tubulares, solo otras actividades turísticas. Mientras no vengan técnicos del MTC a Ica y se vea la forma de modificar estas unidades para que cumplen con la norma y mientras no exista una modificatoria del reglamento, este servicio no se puede seguir dando“, puntualizó el funcionario.