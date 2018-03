Currículo escolar: Minedu acata decisión del PJ que anula parte del enfoque de género

El titular del Ministerio de Educación (Minedu), Idel Vexler, informó a El Comercio que su sector ya acató la medida cautelar, notificada recientemente por el Poder Judicial (PJ), que suspende parte del enfoque de igualdad de género en el Currículo Nacional de Educación Básica.



Semanas atrás se conoció que la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima suspendió la eficacia del siguiente texto de la guía pedagógica: "Si bien que aquello que consideramos femenino o masculino se basa en una diferencia biológica sexual, estas son nociones que vamos construyendo día a día, en nuestras interacciones".



Esto, luego de que el colectivo Padres En Acción (PEA) solicitara −en noviembre del 2017− una medida cautelar ante dicho juzgado, al considerar que la implementación del enfoque de igualdad de género vulneraba el derecho que tienen como padres a decidir sobre la educación de sus hijos. La decisión final sobre este caso la tomará la Corte Suprema, que ya dejó al voto su pronunciamiento.

−Notificación a maestros−

En entrevista con este Diario, Vexler informó que, a partir de la medid cautelar, el ministerio dispuso notificar a los directores y maestros del país "para que no toquen el párrafo" en cuestión incluido en el currículo escolar. "Hemos suspendido provisionalmente ese texto. Lamentamos esta interferencia del PJ en las competencias del Minedu", agregó.



Cabe mencionar que, tras la decisión de la Primera Sala Civil, el colectivo PEA exigió al sector Educación que retirara de las aulas cualquier material educativo que contenga el texto del enfoque de igualdad de género que ha sido suspendido por el Poder Judicial.



Al respecto, Vexler indicó que, si bien cualquier maestro puede acceder a la web y consultar el currículo escolar digitalizado, este documento "no está impreso ni ha sido distribuido" en las instituciones educativas del país, y que solo se han entregado cuadernos de trabajo.



"Desde que llegamos a la gestión dijimos que íbamos a reajustar y mejorar el currículo. La orden inicial [de la gestión de Marilú Martens] era imprimirlo, pero detuvimos la impresión para plantear los cambios", dijo.



De acuerdo al ministro, las modificaciones en algunos puntos del currículo "están casi listas", y debían ponerse a consulta pública en abril próximo. "Pero con los cambios en el Ejecutivo no podremos hacerlo. Sería lamentable que mi sucesor o sucesora no los tome en cuenta", precisó ante su inminente salida del sector.



Vexler había adelantado que se iban a mejorar "algunas definiciones muy confusas sobre competencias, valores y capacidades" del currículo. También propuso cambios en el acápite "Vive su sexualidad de manera integral y responsable", aunque confirmó que el enfoque de igualdad de género no se eliminaría.