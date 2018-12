Cusco: padre de turista desaparecida pide ayuda al presidente Vizcarra

Carlos López, padre de la turista estadounidense Carla Valpeoz, de 35 años, que desapareció en Cusco el pasado 15 de diciembre, pidió ayuda al presidente de la República, Martín Vizcarra, para encontrar a su hija. La mujer es invidente y había llegado a nuestro país de vacaciones.

“Señor presidente del Perú, queremos llevarnos a nuestra hija Carlita sana y salva”, dijo Carlos López, quien solo se tiene un video donde la la turista aparece saliendo del hostel Pariwana rumbo a Pisac.

“La Policía nos está ayudando tremendamente. Está haciendo un trabajo muy bueno, muy grande y yo no he querido interferir con sus investigaciones. Ellos más tarde me dirán el progreso de esa investigación”, agregó.

Entre sollozos, Carlos López afirmó que no se irá del Perú hasta encontrar a su hija. También le dejó un emotivo mensaje: “Carlita, acá está papá y quiere llevarte de regreso”.