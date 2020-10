Conforme a los criterios de Saber más

Desde el 15 de agosto se desconoce el paradero de Mary Lucero Mescco Molina (25), joven cusqueña que desapareció hace dos meses en México. Esta mañana sus familiares realizaron un plantón frente a la sede de la Región Policial Cusco para exigir a las autoridades del Gobierno central y local que los apoyen con su ubicación.

Mary Lucero Mescco se encontraba en la ciudad de Atolonico de la región sur del estado de Jalisco, en México, cuando se comunicó por última vez con su hermana el pasado quince de agosto. Después de aquella comunicación, no se supo más. La joven, de 25 años, tiene el celular apagado y no ha hecho uso de sus redes sociales hasta el momento, contó a este Diario su hermana Maricielo Mescco

Los familiares indican que su expareja, identificado como Porfirio Acho, la convenció hace cinco años de vivir juntos en México, donde tuvieron una hija. Sin embargo, hace dos años se separaron. Luego, la joven volvió a Perú, pero tuvo que regresar el año pasado a ese país para defender la tutela de su menor hija, debido a la pandemia; Lucero no logró regresar a tierras peruanas.

Maricielo Mescco contó que se comunicó con el consulado y envió sus documentos a la Embajada de Perú en México para que se haga la búsqueda, pero agregó que a la fecha no ha recibido respuesta alguna, ni tiene conocimiento del estado de trámite de su pedido.

“No tenemos contacto con mi hermana, no ingresa a sus redes sociales, su celular está apagado, no tenemos familia en México. Queremos el apoyo del presidente de la República, Martín Vizcarra, la ministra de la Mujer, el ministro de Relaciones Exteriores y la Defensoría del Pueblo para que nos ayuden en agilizar la búsqueda de mi hermana”, refirió Maricielo Mescco.

Los familiares Mary Lucero Mescco Molina alzaron su voz de protesta. Con las fotos de su pariente desaparecida y pancartas en las manos, hicieron un plantón en el frontis de la sede de la Región Policial Cusco. (Foto: Rodolfo Daza )

Maricielo intentó contactarse con la expareja de su hermana, quien radica en México, para que le ayude a denunciar la desaparición de su pariente con las autoridades de la zona, pero -según afirmó- Porfirio Acho se desentendió del tema.

“Pedí ayuda a su expareja para que nos ayude a denunciar el caso de mi hermana, pero el señor siempre se negó, me dijo que no tenía tiempo, que no podía, y luego me bloqueó de sus redes sociales”, dijo.

La familia de Mary Lucero Mescco, en su intento de ubicar a su pariente, también ha sido víctima de estafa.

“Un amigo de ella me llamó y me dijo que estaba secuestrada, nos pidieron 250 mil pesos equivalentes a 40 mil soles, nosotros enviamos esa cantidad, pero nunca la devolvieron, no supimos nada de ella”, agregó entre lágrimas.

La familia de Lucero Mescco Molina afirmó que no descansará hasta hallar para encontrar a su pariente.