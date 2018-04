Cusco: policía anuncia que intensificará búsqueda de Nathaly Salazar

La VII Macro Región Policial Cusco aseguró que espera el descenso del caudal del río Vilcanota para continuar con las labores de búsqueda de los restos de la turista española-ecuatoriana Nathaly Salazar Ayala, desaparecida desde el 2 de enero de este año.

En declaraciones a la Agencia Andina, el general PNP Max Iglesias Arévalo, jefe de la Región Policial Cusco, aseguró que las acciones de búsqueda nunca paralizaron, sin embargo, se intensificarán en la cuenca, desde donde habría sido arrojada la extranjera por dos jóvenes de Cusco acusados de homicidio.



El oficial dejó entrever que el río pudo haberla arrastrado, no obstante, no descarta que su cuerpo esté en algún lodazal, sujetada por ramas o rocas, que, con la bajada del caudal, se podrá evidenciar. “Esperamos que el clima nos favorezca, no la hemos dejado de buscar”, aseveró.

Precisó que hay más de 15 agentes policiales de diferentes especialidades, entre ellos brigadistas de la Unidad de Salvamento de Alta Montaña (Usam), que la buscan por tierra al haber la hipótesis de que no habría sido arrojada al Vilcanota.

- El caso de Nathaly -



Nathaly Salazar Ayala desapareció el 2 de enero de este año después de visitar el sitio arqueológico Moray, ubicado en el distrito de Maras, en el Valle Sagrado de los Incas.



En este lugar decidió practicar el deporte de aventura conocido como zip line o tirolesa. Según la versón de los hombres implicados en su muerte, identificados como Jainor Huillca y Luzgardo Pillco, ella falleció tras sufrir un violento golpe contra unas de las plataformas de la estructura para practicar zip line.

Huillca y Pillco, hoy con prisión preventiva de 9 meses, aseguran que lanzaron su cuerpo al río Vilcanota por temor a represalias.

Los padres de Nathaly llegaron a Cusco el 11 de enero y desde esa fecha no paras de buscarla en la localidad de Maras. Ellos no creen completamente la versión de los hombres implicados en la muerte de su hija.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe