Las redes sociales son el lugar ideal para que los inescrupulosos de Internet encuentren víctimas para sus estafas. La hija de Jorge Roberto Pacheco Rozas, fallecido en el 2019 en accidente de tránsito, denunció la usurpación de la identidad de su padre con fines de cobrar un giro a su nombre por una supuesta venta de alcohol medicinal .

Jorge Pacheco Rozas, falleció en octubre del año pasado junto a otras 22 personas en el fatídico accidente de tránsito de la empresa de transportes Palomino en la ruta Cusco - Puerto Maldonado.

Los productos como alcohol de 96°, 70° con el rótulo de la empresa Alkofarma se ofertaban en Facebook mediante un perfil a nombre de Jorge Pacheco Rojas, un homónimo de su padre. De esta manera, captaban víctimas para sus estafas, coordinando la supuesta venta solo vía Whatsapp.

“Mi padre falleció en un accidente ocasionado por la E.T Palomino. Ahora existe una supuesta empresa que se hace pasar por venta de alcohol en Facebook, contactan con los interesados por whatsapp solicitando depósitos a nombre de mi padre, para enviar una supuesta mercadería que nunca entregan, también utilizan datos de personas fallecidas años atrás” refirió la hija de Jorge Pacheco.

Casos anteriores

La denunciante, cuya identidad se mantiene en reserva, afirmó que a fines de mayo tuvo conocimiento del hecho luego de que intentaron realizar en Huánuco una denuncia por estafa contra su padre por la venta de alcohol en un monto aproximado a 840 soles. La denuncia no prosperó porque la Policía de la zona indicó que el denunciado había fallecido. Por este motivo, la denunciante contactó a la hija de Jorge Pacheco para confirmar el hecho.

“Ni bien me enteré de esta situación fui a realizar el reclamo al BCP. También fui a la Divincri con todos los documentos personales y de defunción de mi papá, los cuales recuperé en el accidente; pero me dijeron que no se podía hacer nada porque no era la afectada. Los que tenían que hacer la denuncia eran las víctimas de la estafa; sin embargo, hay temor entre ellos porque hemos podido averiguar que se trata de una mafia grande trujillana, del norte. Tienen guías de remisión falsas, documentación falsa y trabajan con diferentes números telefónicos. Son varios estafados a nivel nacional, en Cajamarca, Huánuco, Cusco, han girado a nombre de mi papá. Otros giros a nombre de un homónimo de él, quien también falleció” aseveró la hija de Jorge Pacheco.

Los vouchers girados vía BCP dirigidos a Jorge pacheco, confirmaron que usurparon el nombre y datos de su padre, por lo que intentó realizar sin éxito la denuncia ante la Divincri. Actualmente la hija de Jorge pacheco está a la espera de la respuesta del reclamo ante el banco de crédito.

En Cusco también existen víctimas de dicha estafa, que por temor a represalias temen denunciar. Sin embargo, la hija de Jorge Pacheco, quien no termina de recuperarse por la pérdida de su padre, ahora debe afrontar otra desagradable situación y exige a que las autoridades debieran tomar cartas en el asunto por este caso de estafa

“Quiero dejar en claro que mi padre Jorge Roberto siempre fue una persona correcta y respetada por todos los que tuvimos la dicha de conocerlo. Ahora que no puede defenderse algunas malas personas quieren manchar ese buena reputación que él siempre tuvo. Ya hice las denuncias correspondientes en los lugares adecuados; sin embargo, esta situación continúa y no solo con los datos de mi papá sino de muchos otros fallecidos. Tengan mucho cuidado en quienes confían a través de las redes, la modalidad de estafa que están usando estos inescrupulosos es bastante elaborada” escribió la denunciante en su red social para advertir a que existan más víctimas del hecho.





