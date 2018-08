En lo que va del año 32 niños han muerto en Cusco a causa de neumonía

Un total de 32 niños menores de cinco años murieron a causa de neumonía en la región del Cusco en lo que va del año, de acuerdo con el último Boletín Epidemiológico de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Cusco.

Del total de decesos, 17 ocurrieron por neumonía en la "Temporada de bajas temperaturas", que corresponde desde la semana 16 hasta la fecha.

En la Diresa Cusco, hasta la semana epidemiológica 31 (primera semana de agosto) se tuvo un acumulado 71.980 casos de IRA y 872 neumonías, de los cuales 433 son graves (49,7%), precisa el reporte.

Emilio Lías Cuervo, director de Inteligencia Sanitaria de la Diresa Cusco, confirmó a la Agencia Andina que las inusuales bajas temperaturas, heladas y friaje, han generado el incremento de las muertes. 26 han sido consideradas extra hospitalarias y 6 dentro de los nosocomios.

-Quispicanchi reúne más decesos-



De acuerdo con el cuadro, a la semana 31 unos 13 niños murieron en la provincia de Quispicanchi, 6 en La Convención, 3 en Chumbivilcas, 3 en Espinar, 2 en Urubamba, 2 en Canas, y 3 en Paucartambo, Canchis y Calca, respectivamente.

Ante estos casos, el funcionario dijo a la Agencia Andina que desde febrero y marzo montaron un plan de contingencia que va con programas de sensibilización a la protección de los menores con vacunas contra la influenza y el cuidado que deben tener los padres con sus niños.

"Las personas no están acudiendo al establecimiento de salud y no están tomando las recomendaciones, o sea de abrigarlos, no exponerlos al frío, a que reciban lactancia materna y sobre todo las infusiones y líquidos calientes", aseguró.

Sostuvo que como Diresa Cusco han impulsado la aplicación de vacunas, que se dirigen a comunidades campesinas alejadas y que cuentan con el stock de medicamentos hasta por tres meses adelantado. Cada establecimiento de salud está implementado.

En Cusco existen 325 establecimientos de primer nivel, cinco de nivel 2 en Sicuani, Espinar, Quillabamba, Chumbivilcas y Kimbiri y dos de nivel 3 los hospitales Regional y Antonio Lorena.

