La Contraloría General de la República detalló este 13 de junio que se detectó un retraso del 47 % en el avance físico de las obras del aeropuerto cusqueño, “incumpliéndose el cronograma vigente, lo que ocasionaría que la infraestructura aeroportuaria no se concluya dentro del plazo establecido, es decir, el 27 de julio de 2025″. Asimismo, pese a que las ‘obras principales’ iniciaron el 31 de octubre del 2022, el hito de control señala que el avance a marzo de este año de dichas obras era del 10,3 %. Esto significa un avance mensual del 0,5 %.

Pese a ello, el reporte de seguimiento publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) indica que, a mediados de mayo, el porcentaje de ejecución de las ‘obras principales’ se incrementó al 12 %, evidenciando un avance importante durante el quinto mes del año. Las ‘obras principales’ están constituidas por ocho paquetes que incluyen el terminal de pasajeros, la torre de control, áreas de aparcamiento y vías de acceso, plataformas de estacionamiento, área de maniobras, sistema eléctrico, entre otros.

En total, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este 2024 es de 512.750.249 soles, mientras el devengado acumulado suma 81.846.089 soles. Cabe resaltar que mientras que en los primeros cuatro meses se ejecutó el 6,4 % del presupuesto total (no solo para obras principales), actualmente se contempla un gasto cercano al 16 %. Es decir, en mayo hubo un desembolso muy por encima de los meses anteriores. De acuerdo con el MEF, en mayo se dio uso de 49,5 millones de soles, mientras que la suma del monto devengado entre enero y abril es de 32,6 millones de soles. Es importante indicar que en mayo de este año, el MTC otorgó al contratista el anticipo del 2,5 %, equivalente a 40.011.77 de soles.

Historia complicada

Esta semana, Chinchero volvió a la agenda tras las declaraciones del congresista Luis Aragón, de Acción Popular, quien mencionó que había “una amenaza de resolución del contrato de la obra” y el cuestionamiento de diversos parlamentarios durante la reciente interpelación al ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes. Durante la sesión, el ministro desacreditó las versiones sobre la finalidad contractual y la paralización de la obra, pero aceptó que existían errores en el contrato que estaban en proceso de ser subsanados.

De hecho, el jefe de la cartera retrató al aeropuerto como una “prioridad para el Poder Ejecutivo”. “Es un aeropuerto fundamental para recibir a turistas, no solo nacionales, sino extranjeros que van a venir directamente. Es un aeropuerto que va a tener una capacidad de operación de alrededor de 7 millones de pasajeros al año y va a ser, sin ninguna duda, el aeropuerto que va a atraer a muchísimos turistas al principal destino turístico que es el Cusco”, adicionó Pérez-Reyes ante el Congreso.

Lo concreto es que el Consorcio Natividad solicitó semanas atrás a la cartera de Transportes un aumento cercano a los 190 millones de dólares al presupuesto por situaciones no previstas en el contrato, como la inflación y la guerra entre Rusia y Ucrania. Al respecto, la posición del Estado ha sido dispar a este pedido, enfatizando que se trata de un contrato de tipo mano alzada. Pérez-Reyes, tras admitir ante el parlamento que efectivamente existía un problema contractual que afectaba al desempeño del Consocio, sostuvo en el hemiciclo que esta modalidad de mano alzada no permite recalcular el monto por el concepto de inflación.

Gobierno a gobierno El proyecto es supervisado por el Estado surcoreano La construcción del aeropuerto de Chinchero se viene desarrollando bajo un acuerdo gobierno a gobierno con Corea del Sur. La nación asiática supervisa la ejecución por medio de una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO, por sus siglas en inglés). Cuatro empresas constituyen el Consorcio: Sinohydro Corporation Limited (China), Hyundai Engineering & Construction CO. LTD (Corea), ICA Constructora S.A. de C.V. (México) y HV Contratistas (Perú).

“Es un contrato a suma alzada por un valor de 427 millones de dólares que no contempla ninguna posibilidad de revisión del valor sobre la base de inflación. Lo que la empresa aduce es que hay un problema de inflación por 196 millones de dólares, [pero el MTC] no puede dar una adenda que reconozca [el monto]. Hemos planteado a la empresa reducir el tamaño del proyecto [e] ir convocando a otras empresas que culminen la segunda parte, de tal forma que no se paralice el proceso”, sostuvo el ministro ante el Legislativo.

Este jueves, tanto el Ministerio como el Consorcio se reunieron en busca de llegar a acuerdos que permitan dar continuidad y celeridad al proyecto. Sin embargo, todo esto ocurre casi diez años luego de aprobarse los primeros expedientes del proyecto del aeropuerto internacional de Chinchero y más de dos décadas después de la iniciativa legislativa que catalogó de interés nacional la construcción de este aeropuerto.

Nuevo cronograma

Como se refirió líneas arriba, el aeropuerto internacional de Chinchero debía entregarse -según contrato- el 27 de julio del 2025. Sin embargo, el propio ministro Pérez-Reyes ya había revelado a El Comercio -en marzo de este año- que las fechas previstas se verían modificadas. “El escenario optimista es terminar la obra en diciembre del 2025, pero creo que es realista decir que estará en el primer semestre del 2026. En la primera versión del cronograma estaríamos hablando de marzo de 2026″, sostuvo entonces en una entrevista exclusiva con este Diario.

La Contraloría también da cuenta de esto en su comunicado, el cual advierte que la empresa “presentó un cronograma detallado actualizado con finalización el 1 de setiembre de 2026 y un cronograma detallado acelerado con término al 29 de abril de 2026″. Asimismo, la entidad supervisora resaltó que esta agenda “supera en más de 120 días calendario a la fecha de término prevista para el 27 de julio de 2025, generando el riesgo de resolución del contrato ante el incumplimiento de las condiciones del contrato de Obras Principales”.

Gran valor turístico

En comunicación con El Comercio, Berner Caballero, presidente de la Cámara Regional de Turismo del Cusco (Cartuc) calificó de ‘irresponsable’ los comentarios del congresista Aragón y respaldó la continuidad del proyecto aeroportuario. “Tenemos la información que el proyecto continúa, no hay nada respecto a un peligro real, se están viabilizando adendas para concretar el proyecto. Entendemos que hay una retraso en los porcentajes, pero creemos que se trata más que nada de voluntad política”, dispuso Caballero.

Por su parte, Juan Stoessel, director de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPeru) y vicepresidente del Cartuc, relató que “ya sabíamos que el tema estaba complicado, hace varios meses que la obra estaba casi paralizada y no se veían avances importantes”. “Esto, sin lugar a dudas, complica el problema porque el actual aeropuerto es antiguo y operado en su totalidad por Córpac, y Córpac es un pésimo administrador. Es un aeropuerto desde muy incómodo, muy mal manejado y esa es la imagen que le damos a la gran mayoría de turistas”, describió Stoessel.

El vicepresidente del Cartuc destacó que el próximo año se espera recuperar los números prepandemia en el turismo cusqueño. “Posiblemente [el proyecto] vaya a estar retrasado un año, sin lugar a dudas esto va a evitar una recuperación total del destino. Ojalá se pongan de acuerdo [el MTC y el Consorcio] muy pronto para evitar que este retraso siga extendiéndose”, recalcó el director de ComexPerú. Por su parte, Caballero aclaró que “actualmente, la frecuencia aérea que tiene Cusco es de 25 vuelos por día, operando alrededor de 14 horas. Si tendríamos Chincheros operando, con plazos de 24 horas y una pista de mayor capacidad, podríamos duplicar la capacidad aérea”.

“Desde el sector turismo creemos que es sumamente necesario que el gobierno continúe con esta obra porque va a generar diversos beneficios, abre la posibilidad de convertir a Cusco como nuevo hub aeroportuario de Latinoamérica, conectando con las principales capitales”, resolvió el presidente del Cartuc. Stoessel compartió la opinión respecto a la conexión internacional: “Chinchero va a ser la segunda puerta de entrada del Perú”.

Sin embargo, el vicepresidente reveló que no se están ejecutando las obras complementarias al aeropuerto de Chinchero, como el acceso a agua y energía eléctrica, vías de transporte que conecten con lugares turísticos y el saneamiento de las zonas aledañas. “Sería ridículo que, tras el atraso, finalmente se construya el aeropuerto, pero sin concluir estas obras”, exhortó Stoessel.