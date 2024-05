La venta de entradas al Santuario de Machu Picchu ha sido sin duda el tema más importante en la agenda del Ministerio de Cultura en los últimos ocho meses. Particularmente mantuvo caminando sobre la cornisa a la ministra Leslie Urteaga, quien estuvo al borde de la censura en el Congreso. Lo concreto es que el tema provocó un terremoto en la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, incluidas paralizaciones, protestas y bloqueos de vías. Renuncias y una polémica que este fin de semana ha escrito un nuevo capítulo. La titular de la cartera anunció que Joinnus dejará de administrar la plataforma de boletos a la llaqta.

Urteaga afirmó que la empresa Joinnus, actualmente encargada de la plataforma virtual de venta de entradas al Santuario Histórico de Machu Picchu, terminará su contrato en los próximos días, para dar paso al sistema de ventas que se está trabajando.

Machu Picchu

“Joinnus ya no será la administradora de esta plataforma, además ya hemos venido trabajando durante estos últimos tres meses, tanto los abogados de la empresa proveedora como los nuestros, y hemos llegado a acuerdos que permiten finiquitar justamente el contrato. Esto va a suceder próximamente”, dijo la ministra tras recordar que el pasado 30 de enero firmó la Declaratoria de Machu Picchu, donde se comprometió a que Joinnus dejará de administrar esa plataforma virtual.

Si bien la razón principal de esta decisión se desprende del acuerdo firmado en enero por el Ministerio de Cultura, el reciente informe de Contraloría reveló irregularidades en el contrato entre la cartera y Joinnus, mediante el cual “se afectó la legalidad y limitó participación de postores”.

¿Joinnus recibió comisiones?

La ministra Urteaga informó que la empresa Joinnus no recibió dinero por conceptos de comisión por la venta de boletos para la llaqta.

“Aquí quiero ser enfática, que no se le ha dado ningún sol a la empresa proveedora por comisiones y además informar que hemos realizado todo el proceso administrativo y legal para que no haya ningún problema al culminar el contrato”, señaló.

Recalcó que el sistema anterior que funcionaba por años de venta de boletos para Machu Picchu a cargo de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) Cusco, no era el mejor, “tenía irregularidades, fue manipulado y contaba con un sistema paralelo”.

Entrada al tren rumbo a Machu Picchu.

Respecto a las mafias en torno a la especulación de boletos presenciales, fuentes de El Comercio confirmaron que malos operadores turísticos en complicidad con personal de la DDC de Cusco señalaba a los turistas que las entradas estaban agotadas cuando en realidad no era así. Ello generaba que los visitantes se queden más días en la zona de Machu Picchu pueblo aprovechando esta situación para ofrecerle otros paquetes turísticos, hospedajes y almuerzos durante su estadía.

Además, según denunciaron turistas extranjeros había toda una estructura de reventa de boletos a un precio mayor, que los visitantes terminaban comprando ante la necesidad de ingresar al complejo turístico.

Pérdidas millonarias

El Ministerio de Cultura había señalado que existía un desbalance de 8 millones soles en el 2023 en la recaudación por venta de boletos a Machu Picchu, el cual se dio a través de la plataforma anterior, administrada por la Dirección Desconcertada de Cultura (DDC). No obstante, el perjuicio fue mayor, pues según el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Ollantaytambo, Carlos Gonzales, las pérdidas bien pueden llegar hasta los 13 millones, que se traducirían en “80 mil ingresos fantasmas” a la ciudadela inca.

“Lo que nosotros podemos evidenciar es una politización de este tema, por parte de personas, tanto de diversas entidades políticas como candidatos. Asimismo, se ha evidenciado más de 80 mil ingresos fantasmas a Machu Picchu, que se traduciría en entre 7 a 13 millones de soles, dependiendo del tipo de entrada, de visitantes locales o extranjero.”, dijo Gonzales, quien tb es vocero de los gremios de turismo de Cusco, en declaraciones a El Comercio.

La propia ministra Leslie Urteaga había adelantado que existían una serie irregularidades respecto a la cantidad de boletos que se vendían de manera presencial los cuales muchas veces -en temporada alta-oscilaban entre 500 y 600 boletos, es decir no se completaba el total de 1.000 boletos disponibles, pero se informaba a los turistas que “Machu Picchu pues está abarrotada, que no hay tickets”.

“Cuando vemos el cotejo del sistema que maneja la Dirección de Cultura [de Cusco], no llegamos ni a 3.700 [visitantes al día en Machu Picchu]. Estamos hablando de información que por muchos años no ha sido real”., dijo en una entrevista previa a El Comercio. “No necesariamente la información [de número de visitantes] que entraba a la página web se cotejaba con la que [realmente había]”, agregó aquella oportunidad.

Informe de Contraloría

El pasado 2 de mayo, la Contraloría General de la República detectó que el Ministerio de Cultura (Mincul) contrató en el 2023 el servicio de gestión de venta de boletos electrónicos para la entrada a 23 espacios culturales a través de dos órdenes de servicio, cuando lo que correspondía era ejecutar procedimientos de selección en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, lo que afectó la legalidad con la que deben regirse las actuaciones en la administración pública, limitando la participación de otros postores.

La comisión evidenció que los servicios vinculados a la gestión de venta de boletos electrónicos fueron formalizados como contrataciones menores o iguales a 8 Unidades Impositivas Tributarias (UITs), con valores estimados que solo consideraron el servicio de alquiler de plataforma tecnológica y pasarela de pagos, sin contemplar el porcentaje de la comisión (a los proveedores) por entrada vendida y transacción efectuada, pese a que ambos conceptos constituyen fondos públicos.

Se trata de las órdenes de servicios N° 03480-2023 del 4 de agosto de 2023 para el servicio “Implementación de plataforma tecnológica virtual para los visitantes de bienes muebles prehispánicos – PlataformaTicketing” por un valor de S/ 36 000,00 (12 000 para el 2023 y previsión presupuestal de 24 000 para el 2024) y N° 04938-2023-S del 18 de octubre de 2023 “Servicio de Pasarela de pagos por la venta de boletos a través de POS y en línea para el ingreso a los bienes inmuebles prehispánicos, museos e instituciones museables a cargo del Ministerio de Cultura” por un monto de S/ 5917 (986 correspondientes al periodo 2023 y previsión presupuestal de 4931 para el 2024).

El Informe de Control Específico señala, además, que la orden de servicio N° 03480-2023-S fue modificada mediante 2 adendas, siendo que la primera (7 de noviembre de 2023) no fue emitida de conformidad con la Directiva N° 001-2023-SG/MC, al no evidenciarse un “hecho sobreviniente a la presentación de cotizaciones, no imputable a las partes” que sustente debidamente la inclusión de los espacios culturales Kuélap y Machu Picchu. Dichos espacios no fueron considerados inicialmente en la orden de servicio mencionada, pese a tener una gran afluencia de turistas que en conjunto superarían la concurrencia turística de los 21 espacios culturales seleccionados para el referido contrato, tal como se podía corroborar en los ingresos obtenidos por la visita a los espacios culturales del año 2022.

El informe de control indica, también que, de los 23 espacios culturales considerados para el servicio, ocho (8) no reunían las condiciones óptimas para implementar el servicio contratado al no contar con cobertura de internet y fluido eléctrico en la zona. Se trata del Monumento Arqueológico Caral-Supe, Sitio Arqueológico de Ventanilla de Otuzco, Monumento Arqueológico Cumbemayo, Torre Mirador Líneas de Nazca, Museo Arqueológico Tambo Colorado, Complejo Arqueológico Huacas del Sol y La Luna – Moche, Sitio Arqueológico de Intihuatana – Pomacocha; y Museo Yacimiento Aequeológico y Museo de Sitio Wari.

Los hechos expuestos se generaron por el accionar de la ex directora general de la Oficina General de Administración, en calidad de área usuaria, quien elaboró los términos de referencia, conjuntamente con los ex jefes de la Oficina de Abastecimiento por validar la indagación de mercado, omitiendo incluir los porcentajes de comisión por entrada vendida y transacción efectuada en el valor estimado de la contratación.

Respuesta del Mincul a Contraloría

Respecto al último Informe de Contraloría General de la República sobre la contratación de la plataforma virtual, la ministra de Cultura manifestó que fue el Ministerio de Cultura quien solicitó, tanto a este ente, como al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y a los órganos de control interno, el acompañamiento sobre este tema, por lo que ahora ya se tiene un informe definido.

“Las responsabilidades que determina este informe son administrativos y por supuesto que nos indican que el sector tendrá que evaluar si corresponde hacer denuncia y seguramente eso va a continuar”, sostuvo.

Sobre las tres personas señaladas por el informe, encargadas de oficinas administrativas, ya no están laborando actualmente en la institución; sin embargo, seguirán los procesos administrativos correspondientes.