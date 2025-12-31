Choque de trenes en Machu Picchu EN VIVO | Últimas noticias tras accidente que dejó un fallecido y decenas de heridos
El jefe del Estado sostuvo una reunión con autoridades regionales y locales, a fin de evaluar la situación actual y asegurar la continuidad de las acciones de respuesta y seguimiento frente a la emergencia.
Presidente José Jerí y ministros llegan a Cusco para supervisar acciones tras accidente ferroviario
El presidente José Jerí, junto al titular del Gabinete Ministerial, Ernesto Álvarez, y los ministros de Comercio Exterior y Turismo y de Transportes y Comunicaciones, llegaron a Cusco para supervisar y reforzar las acciones que se vienen realizando tras el accidente ferroviario en la ruta a Machu Picchu.
APOTUR pide reforzar protocolos de seguridad tras accidente ferroviario en la ruta a Machu Picchu
La Asociación Peruana de Operadores de Turismo (APOTUR) expresó su “profunda consternación ante el lamentable accidente ferroviario” ocurrido en el sector de Pampacahua, kilómetro 94 de la vía Ollantaytambo–Machu Picchu, en la región Cusco. En el hecho, señaló el gremio, “dos trenes de operadores ferroviarios colisionaron, generando consecuencias que afectan a trabajadores y pasajeros, entre ellos turistas nacionales y extranjeros”. ( MÁS INFORMACIÓN )
MTC inicia procedimientos administrativos tras choque de trenes en la ruta a Machu Picchu
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que inició procedimientos administrativos para investigar las causas del choque de trenes ocurrido en la vía férrea Ollantaytambo–Machu Picchu. La acción está a cargo de la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Transportes y tiene como finalidad determinar las responsabilidades correspondientes. ( MÁS INFORMACIÓN)
Fiscalía realiza diligencias urgentes tras accidente de trenes en Cusco
La fiscal adjunta provincial Rosa Isabel Vicente Vásquez, de la Fiscalía Provincial Mixta de Machu Picchu, llegó a la zona y dispuso la identificación de los turistas heridos y su traslado a un centro de salud en Ollantaytambo, la solicitud de información sobre la cantidad de pasajeros a las empresas propietarias de los trenes, el levantamiento de cadáver de Roberto Cárdenas (conductor de uno de los vagones), entre otras diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.
Los heridos fueron llevados a clínicas y hospitales cercanos para recibir atención médica, mientras que en la zona del siniestro se desplegó un operativo de emergencia para auxiliar a los pasajeros y asegurar el área.
Roberto Cárdenas Loayza maquinista del tren de Inca Rail pereció a consecuencia del accidente.
Como consecuencia del accidente, el comandante de la Comisaría Sectorial de Urubamba, Miguel Lozano, confirmó un fallecido, además del traslado de alrededor 25 personas heridas entre turistas nacionales y extranjeros.
Ferrocarril Transandino S.A., (Fetransa) concesionario de la vía férrea del sur oriente del país, confirmó que al promediar las 13:20 horas aproximadamente, colisionaron dos trenes de Inca Rail S.A. y Perurail S.A. registrándose daños personales y materiales. El impacto se produjo en hora punta, cuando ambas empresas transportaban a numerosos pasajeros.
Tragedia a poco de recibir el Año Nuevo 2026. En la tarde del martes 30 de diciembre, un grave accidente ferroviario dejó un fallecido y decenas de personas heridas tras el choque de dos trenes en el sector Pampacahua, km 94 de la ruta a Machu Picchu, en la provincia de Urubamba, en el Cusco.
