Tres turistas extranjeros que llegaron a Cusco procedentes de Brasil, Estados Unidos y Chile, se encuentran en la lista de los viajeros que resultaron más afectados por el choque de trenes que ocurrió el último martes en la vía férrea del trayecto Ollantaytambo - Machu Picchu, en el kilómetro 89.

En diálogo con El Comercio, Felipe Pacheco, responsable de seguros internacionales de la Clínica Pardo (Cusco), informó que desde el día de la colisión de los autovagones de las empresas Perú Rail e Inca Rail han atendido a 38 pacientes. Hasta el miércoles había 16 pacientes en la clínica y este jueves permanecen 12. De ellos, 2 son pacientes de gravedad (en cuidados intensivos e intermedios) y el resto tiene previsiones de alta por lesiones leves.

Agregaron que los pacientes que se encuentran en la clínica son turistas de países de procedencia como Corea del Sur, Estados Unidos, Brasil y Chile.

-Turista de Brasil-



El caso de una turista brasileña ha sido uno de los más graves atendidos en la clínica tras el choque de trenes en Cusco. Se trata de Elguita Aparecida Din (53), quien fue sometida la mañana de ayer a una intervención quirúrgica en el riñón derecho debido al diagnóstico preliminar de trauma renal bloqueado y estallido renal derecho; y hemorragia en la zona derecha del abdomen. Ella viajaba en el tren de Perú Rail.

Sin embargo, cuando se encontraba en el área de recuperación los médicos observaron que el riñón no había recuperado sus funciones, por lo que fue reingresada en horas de la tarde - alrededor de las 2 p.m.- al quirófano. Ahí se dispuso la extirpación del riñón debido a que el órgano no recuperaba sus funciones en riesgo a sufrir necrosis (no recibía irrigación sanguínea).

Aparecida está en evolución favorable, pero su diagnóstico aún es reservado. El cónsul honorario en Cusco ha visitado a la paciente y se encuentran al tanto de su estado.

-Turista de Chile-



La cirugía para la paciente identificada como Karen Reyes Cabello, turista de Chile que viajaba en Inca Rail, por decisión de la familia será realizada en la Clínica Angloamericana (Lima). Al llegar a la clínica, fue sometida a una revascularización debido a que su diagnóstico fue fractura expuesta bilateral (en ambos miembros) de tobillos. La segunda intervención correspondía a la fijación de los ambos miembros inferiores.

María Isabel Cabello Arratia, su madre, y Paola Nicole Reyes Cabello, hermana de Karen, también serán trasladadas al mismo centro de salud. Paola Nicole presenta una luxofractura expuesta por atricción solo sobre el miembro derecho. Los demás heridos (4 integrantes de la familia) están policontusos.

-Turista de Estados Unidos-



Un ciudadano de Estados Unidos, identificado como Kenneth Samuel, presenta un trauma torácico con un hemotórax (presencia de aire y sangre en la cavidad torácica). A él le están practicando una toracosintesis en el área de cuidados intermedios.

-Otros heridos-



En la Clínica Cima fueron atendidos cinco personas, quienes fueron dadas de alta el mismo martes, día del accidente. Ahí fueron atendidos 3 tripulantes y cuatro turistas extranjeros, de Perú Rail e Inca Rail.

Finalmente, en la Clínica peruano suiza fueron atendidos dos pacientes, trabajadores de Perú Rail, quienes fueron dados de alta ayer, informaron.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe