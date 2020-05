Para Edith Candro Cordero es vecina de la urbanización Amadeo Repeto del distrito de Santiago, en Cusco. Antes de la pandemia del coronavirus trabajaba de manera independiente vendiendo frutas o verduras. Actualmente, no tiene trabajo ni ha recibido ningún bono del Estado, sin embargo, dedica su tiempo junto a otras seis personas a preparar alimentos en las ollas comunes de su barrio.

“Hoy cocinamos solterito de habas”, cuenta Edith. Este plato cusqueño se compartió con más de cien personas que llegaron al parque Navarrete, lugar donde hace más de un mes limpiaron las malezas que había y convirtieron la zona en una especie de comedor popular.

Las hermanas Julia y Paola Huaccachi Pizarro, Maribel Quispe Huaccachi, Nancy Zegarra Ayala, Edith Candro Cordero además del señor Alfredo Quintanilla Vargas y Billigrand Licona Loayza son la siete personas quienes se encargan de la compra, preparación de alimentos, recolección de víveres y distribución, eventualmente algunos vecinos también ayudan a cocinar.

Edith cuenta que de lunes a viernes desde las 8.30 de la mañana inician con la preparación del alimento en medio del parque Navarrete, asevera que toman las medidas sanitarias y de limpieza para manipular los alimentos. Al promediar el mediodía, el plato del día ya está listo para ser entregado a las personas que lo necesitan, las colas que se arman se realizan también respetando el distanciamiento social y en lo posible les exigen a que no traigan envases de plástico para llevar el alimento.

“Madres solteras, niños, personas indigentes, entre otras personas en situación de vulnerabilidad por la pandemia vienen a servirse un plato de comida que de corazón nosotros preparamos, algunos llevan dos o tres para sus familiares”, refirió Edith.

Billigrand Licona Loayza es presidente de la urb. Amadeo Repeto. Él refiere que la iniciativa nació a razón de las necesidades de sus vecinos ya que muchos de ellos la pasan muy mal por la pandemia. Además, cuenta que apoyó en otras ollas comunes del pueblo joven Manco Cápac y la APV Arahuay, ese ejemplo quiso replicar en su barrio para de laguna manera sopesar la necesidad de alimentos en las personas vulnerables de su distrito.

PROPONEN COMEDOR POPULAR

Billigrand Licona sin éxito ha intentado contactarse con el alcalde del distrito de Santiago, Fermín García, para proponer que se cree un comedor popular en Amadeo Repeto.

“Viendo la necesidad de las personas que vienen sería muy importante que las ollas comunes pasen a convertirse en un comedor popular. No quisiéramos que esta iniciativa termine o desaparezca. Al momento, no he podido conversar con el alcalde de Santiago intente en tres oportunidades incluso mediante documento pero no se pudo”, dijo el presidente de la urbanización.

