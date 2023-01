El segundo día de huelga indefinida en la región Cusco se desarrolló con marchas pacíficas en un ambiente de tensa calma y cierta normalidad en las actividades económicas, mientras los bloqueos persistieron en las provincias de La Convención, Anta y Canchis, principalmente en las vías que conectan a Cusco con las regiones de Arequipa, Puno, Apurímac y Lima.

Esta situación podría generar problemas en el abastecimiento de gas, advirtió Modesto Cajigas, presidente de la Asociación de Distribuidores de Gas en Cusco.

“Todos los distribuidores nos encontramos nuevamente desabastecidos con el gas debido a los bloqueos de esta semana, y por el paro contundente en diciembre no pudimos recuperarnos de esto. Ahora no llegan los camiones cisternas, no hay con qué envasar. Se están desabasteciendo las plantas, entonces eso se trasladará hasta los locales de venta y no vamos a tener gas. Los distribuidores en un 50% ya no tienen gas, esto duraría dos días más si es que pararía de entrar (el gas), esperamos que no suceda eso porque es un producto de primera necesidad”, refirió Cajigas.

En la provincia de Canchis ya se puede ver a grupos de ciudadanos que hacen largas colas desde tempranas horas del día para abastecerse de gas doméstico.

Si bien la huelga en el Cusco no fue contundente en su reinicio, las organizaciones sociales y gremios acordaron por unanimidad radicalizar las medidas de protesta para “garantizar la contundencia de la movilización a nivel nacional”, se lee en un comunicado.

El Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete del Cusco opera con normalidad y con estricta seguridad, pero en el terminal terrestre no se registra salidas de buses, mientras que es poca la fluidez de llegada de los mismos debido a las restricciones en algunas vías de comunicación.

El servicio de tren a Machu Picchu continúa suspendido en su totalidad, los turistas optan por la ruta Amazónica como alternativa para llegar a la ciudadela inca. Ante esta situación, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco garantizó la seguridad de los visitantes a todos los centros y sitios arqueológicos del departamento.