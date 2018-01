La policía de Cusco informó hoy que se han presentado inconvenientes en la búsqueda del cuerpo de Nathaly Salazar Ayala, la turista española desaparecida el pasado 2 enero, en el distrito de Maras.



El comandante Julio Torrejón, jefe del Departamento de Rescate de la PNP de Cusco, informó que la búsqueda por helicóptero se complica por la geografía llena de cañones, donde es difícil entrar con vuelo. "Además allí hay cableados [de alta tensión] donde se puede chocar con cableados", aseguró.



Agregó que, en cuanto la búsqueda a pie, hay situaciones climatológicas, como la lluvia y el aumento del caudal del río, que complican las labores de búsqueda. "Hay zonas que son inaccesibles. La piedra mojada es un peligro para el personal que está haciendo el trabajo", dijo. No obstante, aseguró que los trabajos no se detienen que la búsqueda se ampliará de ser necesario hasta la región de Madre de Dios.



Como se recuerda, la policía viene rastreando el cuerpo de la turista española en el río Vilcanota y alrededores pues según los dos implicados en su muerte el cadáver fue arrojado allí luego de que falleciera un accidente realizando un deporte de aventura.



El jefe de la Región Policial Cusco, Max Iglesias, agregó que como no pueden creer al 100% las declaraciones de los implicados también se está realizando una búsqueda por tierra. Esto debido a que no se descarta la posibilidad de que el cuerpo no halla sido lanzado al río y por el contrario se encuentre enterrado en la localidad de Maras o cerca a ella.



Los implicados, identificados como Jainor Huillca Huamán, de 19 años, y Luzgardo Pillco Amau, de 21, se encuentran con prisión preventiva de 9 meses.



Hace unos días, los padres de la turista española entregaron muestras de sangre al Ministerio Público de Cusco para que sean usadas en las pruebas de ADN ante un posible hallazgo del cadáver de su hija.



Según la mamá, una de las razones por las que dejaron las muestras es su posible retorno a España por motivos laborales. En caso se encuentre el cuerpo, se podrán hacer las pruebas correspondientes, sostuvo.