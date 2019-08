Cusco: delincuente rompe en llanto tras ser detenido por robar a un menor | VIDEO

Un delincuente que amenazó con un cuchillo a un menor de edad para robarle su dinero lloró y pidió perdón al ser intervenido por la Policía Nacional. El hecho ocurrió en el centro del Cusco.

Según informó América TV, el delincuente identificado como Antony Quispe Tacuri intervino al menor de 13 años con un cuchillo y le quitó los S/0,50 céntimos que traía consigo.

Fue un taxista quien tras percatarse del hecho, auxilió al adolescente. "Veo que ese individuo lo agarra al niño con un cuchillo (…) cuando lo deja le digo al niño qué ha pasado y me dice que lo ha cuadrado y que le ha quitado su plata", contó al citado medio.

Al ser detenido, Quispe Tacuri apeló al sentimentalismo, llorando y pidiendo perdón para que los agentes policiales lo dejaran en libertad.

"¿A caso yo te he intentado chapar? Señor, yo nunca te he chapado, joven", murmuraba. "Yo con qué lo voy a chapar señor, ayúdeme por favor. Por qué, por qué nunca un ratero no puede tener razones. Mamita, cuánto te amo ya no quiero ser así", intentó apelar el ladrón a las autoridades.

Antony Quispe fue trasladado a la comisaría del Cercado de Cusco. Su caso ya se encuentra en manos de las autoridades del sector.



