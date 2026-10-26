El sorpresivo aumento del caudal del río Kimbiri provocó una inundación que arrasó con varias viviendas en sectores como Miguel Grau, Helares y Kimbiri Alto, en la zona del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), provincia de La Convención, en la región Cusco.

Según informó Canal N, el hecho se produjo alrededor de las 5:30 p.m. y las autoridades iniciaron la evacuación de pobladores de las zonas afectadas como medida de precaución.

El incremento del caudal sorprendió a los pobladores y provocó el desborde del río en distintos sectores. Debido a ello, la fuerza de la corriente arrastró viviendas de construcción precaria y puso en riesgo varios puentes aledaños.

Cabe indicar que el caudal del río Kimbiri se incrementó en las últimas horas, debido a las intensas lluvias que se vienen registrando en el Vraem.

Según algunas informaciones desde la Central de Emergencia Vraem , el repentino incremento del caudal habría arrastrado a algunas personas que se encontraban realizando labores de pesca en el río Kimbiri en pequeñas embarcaciones.

Cabe indicar que el pasado 11 de octubre el Gobierno declaró por 60 días el estado de emergencia en 116 distritos de las 13 provincias de Cusco ante el riesgo de escasez de agua durante la temporada de lluvias 2026-2027.

MIRA AQUÍ: Ejecutivo declara en emergencia los sectores de Vivienda y Saneamiento ante brechas de agua y desagüe

La medida se oficializó mediante el Decreto Supremo 140-2026 y comprende distritos de Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi y Urubamba.