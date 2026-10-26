El sorpresivo aumento del caudal del río Kimbiri provocó una inundación que arrasó con varias viviendas en sectores como Miguel Grau, Helares y Kimbiri Alto, en la zona del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), provincia de La Convención, en la región Cusco.
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