Desborde del río Kimbiri arrasó con viviendas en la provincia de La Convención, en el Cusco. (Foto: Captura Canal N)
Desborde del río Kimbiri arrasó con viviendas en la provincia de La Convención, en el Cusco. (Foto: Captura Canal N)
Por Redacción EC

El sorpresivo aumento del caudal del río Kimbiri provocó una inundación que arrasó con varias viviendas en sectores como Miguel Grau, Helares y Kimbiri Alto, en la zona del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), provincia de La Convención, en la región Cusco.

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