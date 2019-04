Cusco: deslizamiento de tierra y piedras cubre algunos andenes de Machu Picchu 

Esta mañana, un deslizamiento de tierra y piedras se registró en el sector de andenes orientales de la parte inferior de Machu Picchu. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco (DDC-Cusco) informó que personal del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu realiza la evaluación de daños.



El arqueólogo José Bastante, jefe del parque arqueológico, indicó que las intensas lluvias que se registran en la zona provocaron este deslizamiento, que cubrió parcialmente algunos segmentos de andenes, hasta evidenciar la superficie del afloramiento rocoso, parte del estribo del puente inca y segmentos de muro de la canalización del río Vilcanota.

"Por este sector del deslizamiento, en los andenes orientales, no transitan los visitantes, no hay presencia de personas y por tanto no hay daños personales que lamentar", dijo el funcionario.

Agregó que un geólogo, arqueólogos y personal de mantenimiento de Machu Picchu realizan la evaluación preliminar de los daños para determinar las acciones correctivas pertinentes.

La DDC-Cusco precisó que el ingreso de visitantes a Machu Picchu se lleva a cabo sin ningún contratiempo ya que la zona afectada no es parte del circuito turístico.



