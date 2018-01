Cusco: dos ex autoridades ingresarán a lista de los más buscados

La policía judicial de Cusco informó que se han iniciado los trámites para que dos ex autoridades ediles ingresen a la lista de los más buscados. Se trata de Policarpo Ccorimanya Zúniga, ex alcalde del distrito de San Jerónimo, ubicado en Cusco, y Elio Pro Herrera, ex alcalde del distrito de Echarati, en la provincia de La Convención.

El último martes, el primero de ellos fue condenado a cuatro años de prisión efectiva y al pago de una reparación civil de S/10 mil por el delito de negociación incompatible. No obstante, Ccorimanya ha enviado un escrito a diferentes medios de comunicación donde asegura que el 1 de febrero se presentará en el Poder Judicial para la lectura de su sentencia.

En el caso de Elio Pro, este ha sido condenado a 10 años de prisión efectiva por los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. Asimismo, quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos por tres años y se ha dispuesto que pague una reparación civil de S/64 mil.

Con estos dos ex alcaldes serían cinco las autoridades cusqueñas en la lista de los más buscados. Así como ellos, la policía busca a José Ríos Álvarez, también ex alcalde de Echarati; a Juan Eudes Olivera Ricalde, ex alcalde de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba; y a Julián Incaroca Ninancuro, ex alcalde del distrito de San Sebastián.

MÁS DE PERÚ